Στρατός των ΗΠΑ: Αναχαιτίσαμε 31 πλοία, κυρίως πετρελαιοφόρα, κατά τη διάρκεια του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Central Command) ανακοίνωσε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 31 πλοία για να επιστρέψουν στο λιμάνι τους ή να αναστραφούν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Τα περισσότερα από τα αναχαιτιζόμενα πλοία ήταν πετρελαιοφόρα, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση σε ανάρτηση στο X.

Επισήμανε επίσης ότι «η πλειονότητα των πλοίων έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες των ΗΠΑ».

Στην επιχείρηση αποκλεισμού ιρανικών λιμένων συμμετέχουν περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, 17 πολεμικά πλοία και περισσότερα από 100 αεροσκάφη, δήλωσε η CENTCOM.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα συνεχιστεί.