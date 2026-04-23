Χρόνιες παθήσεις: Η καθημερινή συνήθεια που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Η άσκηση θεωρείται εδώ και χρόνια βασικός πυλώνας της καλής υγείας, όμως μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να αναδείξει μια σημαντική λεπτομέρεια: δεν έχει σημασία μόνο το πόσο κινείστε, αλλά και η ένταση της άσκησης. Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα, ακόμη και λίγα λεπτά έντονης σωματικής δραστηριότητας μέσα στην ημέρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης και η άνοια.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στην προστασία της υγείας σας

Η κίνηση του σώματός σας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προστατεύσετε τη μακροπρόθεσμη υγεία σας. Η τακτική άσκηση συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων ασθενειών και σας βοηθά να ζήσετε μια μακρά και υγιή ζωή. Ωστόσο, δεν επηρεάζουν όλες οι μορφές κίνησης το σώμα με τον ίδιο τρόπο. Οι κατευθυντήριες γραμμές υγείας συνήθως προτείνουν έναν συνδυασμό μέτριας και έντονης δραστηριότητας, αλλά οι ερευνητές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τα συγκεκριμένα οφέλη της άσκησης υψηλής έντασης.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο European Heart Journal εξέτασε με ποιο τρόπο η έντονη σωματική δραστηριότητα επηρεάζει την υγεία μας. Οι ερευνητές αντί να εξετάσουν απλώς τον χρόνο που αφιερώνουν οι άνθρωποι στην άσκηση, εστίασαν στην ένταση της κίνησης. Ήθελαν να διαπιστώσουν αν μια μικρή επιπλέον προσπάθεια από μέρους σας θα μπορούσε να ενισχύει την προστασία έναντι ενός ευρέος φάσματος σοβαρών παθήσεων.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της έντασης της άσκησης, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τη UK Biobank, μια μακροχρόνια μελέτη υγείας μεγάλης κλίμακας. Επικεντρώθηκαν σε δύο κύριες ομάδες ενηλίκων:

Πάνω από 96.000 άτομα που φορούσαν trackers φυσικής κατάστασης στον καρπό τους για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αυτές οι συσκευές μέτρησαν με ακρίβεια κάθε λεπτό ελαφριάς, μέτριας και έντονης κίνησης.

Πάνω από 375.000 άτομα που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις καθημερινές τους συνήθειες άσκησης.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν αυτούς τους συμμετέχοντες για αρκετά χρόνια: περίπου εννέα χρόνια για την ομάδα με τα fitness trackers και 14 χρόνια για την ομάδα των ερωτηματολογίων.

Η ερευνητική ομάδα παρατήρησε την εξέλιξη οκτώ κύριων χρόνιων παθήσεων που περιλαμβάνουν:

Καρδιοπάθειες

Κολπική μαρμαρυγή

Διαβήτη τύπου 2

Ηπατική νόσο

Χρόνια νεφρική νόσο

Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα

Άνοια

Ανοσοποιητικά φλεγμονώδη νοσήματα

Παρακολούθησαν επίσης τα συνολικά ποσοστά θνησιμότητας. Συγκρίνοντας το ποσοστό της έντονης δραστηριότητας σε σχέση με τη συνολική σωματική δραστηριότητα, η ομάδα μπόρεσε να διαπιστώσει εάν η ένταση επηρέαζε τελικά τα αποτελέσματα υγείας των συμμετεχόντων.

Τι έδειξε η έρευνα για την έντονη άσκηση και τη μακροζωία

Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η προσθήκη έντονης άσκησης για μικρά χρονικά διαστήματα στην καθημερινότητά σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων. Συγκρίνοντας άτομα που δεν γυμνάζοντας καθόλου με εκείνα των οποίων η εβδομαδιαία κίνηση περιλάμβανε μόλις 4% έντονη δραστηριότητα, τα οφέλη για την υγεία ήταν εντυπωσιακά.

Με βάση τα δεδομένα από fitness trackers, οι συμμετέχοντες στην ομάδα με περισσότερο από 4% έντονη δραστηριότητα παρουσίασαν σημαντική μείωση στους κινδύνους εμφάνισης ασθενειών:

31% χαμηλότερο κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια.

41% χαμηλότερο κίνδυνο για χρόνια νεφρική νόσο.

44% χαμηλότερο κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον διαβήτη και την άνοια

Τα νούμερα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακά για άλλες παθήσεις. Ο κίνδυνος για διαβήτη τύπου 2 μειώθηκε κατά 60%, ενώ ο κίνδυνος άνοιας μειώθηκε κατά 63%. Επιπλέον, όσοι ανήκαν στην ομάδα άσκησης υψηλής έντασης είχαν 46% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Ένταση vs Διάρκεια: Τι μετράει περισσότερο στην άσκηση

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι διαφορετικές ασθένειες ανταποκρίνονται διαφορετικά στην άσκηση:

Μεταβολικά νοσήματα : Για τον διαβήτη τύπου 2 και τις ηπατικές νόσους, η συνολική ποσότητα και η ένταση της άσκησης έπαιζαν εξίσου σημαντικό ρόλο.

: Για τον διαβήτη τύπου 2 και τις ηπατικές νόσους, η συνολική ποσότητα και η ένταση της άσκησης έπαιζαν εξίσου σημαντικό ρόλο. Φλεγμονώδεις παθήσεις και άνοια: Η ένταση της άσκησης ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για τον χαμηλότερο κίνδυνο, ανεξάρτητα από τις συνολικές ώρες που αφιέρωνε το άτομο στην κίνηση.

Περιορισμοί της μελέτης

Όπως σε κάθε μελέτη, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

Παρατηρητική φύση: Η μελέτη είναι παρατηρητική. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές βλέπουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ έντονης άσκησης και καλύτερης υγείας, αλλά δεν μπορούν να αποδείξουν οριστικά ότι η άσκηση από μόνη της προκάλεσε τη μείωση του κινδύνου. Άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής ενδέχεται να παίζουν ρόλο.

Διάρκεια καταγραφής: Τα fitness trackers φορέθηκαν μόνο για επτά ημέρες. Παρόλο που μια εβδομάδα δίνει μια καλή εικόνα, μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τέλεια τις συνήθειες ενός ατόμου σε βάθος χρόνου.

Δείγμα πληθυσμού: Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως ευρωπαϊκής καταγωγής. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί αν αυτά τα αποτελέσματα ισχύουν εξίσου για όλους τους πληθυσμούς.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην καθαημερινότητα

Δεν χρειάζεται να προπονηθείτε για μαραθώνιο για να δείτε τα οφέλη της έντονης σωματικής άσκησης. Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει ότι είναι δυνατό να βελτιώσετε σημαντικά την υγεία σας, φροντίζοντας ώστε μόλις το 4% με 5% της συνολικής σας δραστηριότητας να είναι έντονο.

Απλές συμβουλές για έντονη άσκηση στην καθημερινότητα:

Διαλειμματική προπόνηση στο περπάτημα : Αν ήδη περπατάτε για άσκηση, δοκιμάστε να προσθέσετε μερικά διαστήματα ενός λεπτού με γρήγορο τζόκινγκ.

: Αν ήδη περπατάτε για άσκηση, δοκιμάστε να προσθέσετε μερικά διαστήματα ενός λεπτού με γρήγορο τζόκινγκ. Δουλειές του σπιτιού με περισσότερη ένταση : Όταν κάνετε δουλειές, μεταφέρετε τις βαριές σακούλες με τα ψώνια με μεγαλύτερη ταχύτητα.

: Όταν κάνετε δουλειές, μεταφέρετε τις βαριές σακούλες με τα ψώνια με μεγαλύτερη ταχύτητα. Χρήση σκάλας: Ανεβείτε τις σκάλες δύο-δύο – απλώς προσέχετε τα βήματά σας.

Τι ορίζεται ως έντονη σωματική δραστηριότητα

Πρακτικά, σημαίνει ότι η καρδιά σας χτυπά γρήγορα και αναπνέετε τόσο έντονα που η διεξαγωγή μιας συνομιλίας γίνεται δύσκολη. Ενσωματώνοντας μόλις 15 έως 20 λεπτά έντονης σωματικής δραστηριότητας συνολικά μέσα στην εβδομάδα, μπορείτε να προσφέρετε στο σώμα σας μια ισχυρή ασπίδα ενάντια στις χρόνιες ασθένειες.