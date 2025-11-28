Ύπνος: Η έλλειψή του μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο για τρεις σοβαρές χρόνιες παθήσεις, σύμφωνα με γιατρό

Ο ύπνος αποτελεί βασικό πυλώνα της υγείας μας, αλλά η σύγχρονη ζωή οδηγεί ολοένα περισσότερους ανθρώπους σε χρόνια έλλειψη ύπνου. Μελέτη αποκαλύπτει ότι οι ενήλικες που κοιμούνται λιγότερο από 7 ώρες τη νύχτα αντιμετωπίζουν διπλάσιο κίνδυνο για τρεις σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Το πρόβλημα δεν επηρεάζει μόνο την φυσική κατάσταση, αλλά και την ψυχική ευεξία, την παραγωγικότητα στην εργασία και τις οικονομικές αποφάσεις.

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία μας

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο καλός ύπνος, ωστόσο νέα στοιχεία δείχνουν ότι το 70% των ενηλίκων δεν καταφέρνει να κοιμηθεί τις 7 ώρες που συνιστούν οι ειδικοί. Και για όσους δυσκολεύονται να ξεκουραστούν επαρκώς, νέα ανησυχητική έρευνα αποκαλύπτει ότι λιγότερες από επτά ώρες ύπνου τη νύχτα μπορούν να διπλασιάσουν τον κίνδυνο για:

διαβήτη,

καρδιακές παθήσεις και

αύξηση βάρους.

Σε μελέτη 1.000 ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ηλικίας 18 έως 99 ετών, ειδικοί ύπνου από την Land of Beds, σε συνεργασία με τη γενική ιατρό Katrina O’Donnell, εξέτασαν πώς ο ανεπαρκής ύπνος επηρεάζει την υγεία, την εργασία και τα οικονομικά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

45% των ανθρώπων ξυπνούν συχνά μέσα στη νύχτα

47% δηλώνουν ότι ξυπνούν εξαντλημένοι σχεδόν καθημερινά

56% ξοδεύουν περισσότερα χρήματα σε περιττές αγορές μετά από κακό ύπνο

40% μετανιώνουν για οικονομικές αποφάσεις που πήραν όταν ήταν κουρασμένοι

Σύμφωνα με την ειδικό, η κόπωση επηρεάζει άμεσα τόσο την κρίση όσο και την καθημερινή συμπεριφορά.

Πώς ο ανεπαρκής ύπνος επηρεάζει το σώμα

Η Dr. O’Donnell εξηγεί ότι ο ύπνος κάτω από επτά ώρες έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε ολόκληρο το σώμα: «Ο κακός ύπνος μπορεί να βλάψει κάθε σύστημα του οργανισμού. Ο ύπνος για μόλις 5–6 ώρες τη νύχτα διπλασιάζει τον κίνδυνο προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2 και αυξάνει την πιθανότητα υπέρτασης».

Προσθέτει μάλιστα ότι όσοι κοιμούνται για τέσσερις ώρες ή λιγότερο είναι δύο φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Αυξημένος κίνδυνος για προβλήματα στηνκαρδιά, κατάθλιψη και άνοια

Η γιατρός προειδοποιεί ότι όταν ο κακός ύπνος γίνεται χρόνιο πρόβλημα, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για άνοια και καρδιαγγειακά νοσήματα. «Η στέρηση ύπνου συνδέεται με παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες, όπως αυξημένη χοληστερόλη, ορμόνες στρες και δείκτες φλεγμονής».

Επιπλέον, η χρόνια αϋπνία αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης ενώ οι διαταραχές ύπνου συνδέονται όλο και περισσότερο με άνοια και Αλτσχάιμερ. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να απομακρύνει την αμυλοειδή πρωτεΐνη, η οποία θεωρείται ότι βλάπτει τα νευρικά κύτταρα στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Η Dr. O’Donnell είναι ξεκάθαρη: «Όποιος αντιμετωπίζει επίμονα προβλήματα ύπνου για τρεις μήνες ή περισσότερο, θα πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό του». Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, βελτιώνοντας τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία.