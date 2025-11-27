Ύπνος: Νευρολόγος αποκαλύπτει τον «κανόνα της μίας ώρας» για να ηρεμήσετε τον εγκέφαλό σας και να κοιμηθείτε καλά

Η αϋπνία και τα προβλήματα ύπνου αποτελούν κοινό πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Ένας νευρολόγος αποκαλύπτει τον «κανόνα της μίας ώρας», ένα απλό αλλά αποτελεσματικό κόλπο για να «απενεργοποιήσετε» τον εγκέφαλό σας και να κοιμηθείτε πιο εύκολα. Με ορισμένες απλές αλλαγές στη βραδινή σας ρουτίνα, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας.

Νευρολόγος αποκαλύπτει τον «κανόνα της μίας ώρας» για να κοιμηθείτε καλά

Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν περιστασιακά δυσκολίες στον ύπνο, είτε λόγω άγχους, στρες, ασθένειας ή τραυματισμού. Η υπερβολική σκέψη αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα που δυσκολεύει την έλευση του ύπνου.

Ο νευρολόγος Dr. Baibing Chen, γνωστός και ως Dr. Bing στο TikTok, εξήγησε την επιστήμη πίσω από αυτό το φαινόμενο: «Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να κοιμηθούν νιώθουν εξαντλημένοι αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν να σκέφτονται όταν ξαπλώνουν για ύπνο. Το βράδυ, ο προμετωπιαίος φλοιός, που φιλτράρει τις σκέψεις, επιβραδύνεται, αλλά το “default mode network” του εγκεφάλου ενεργοποιείται, φέρνοντας αναμνήσεις και ανησυχίες στην επιφάνεια».

Κάποιες φορές, μάλιστα, οι σκέψεις αφορούν παλιές μνήμες, όπως ένα αμήχανο περιστατικό στο σχολείο ή στη δουλειά. Το πρόβλημα εντείνεται για όσους έχουν υψηλά επίπεδα στρες, άγχος, τελειομανία, τραυματικές εμπειρίες ή χρόνια έλλειψη ύπνου.

Πώς να «απενεργοποιήσετε» τον εγκέφαλό σας πριν τον ύπνο

Αποφυγή οθονών και έντονου φωτός μία ώρα πριν από τον ύπνο

«Αποφύγετε οθόνες και έντονο φωτισμό περίπου μία ώρα πριν από τον ύπνο, καθώς κρατούν ενεργό το σύστημα εγρήγορσης στον εγκέφαλό σας», αναφέρει ο Dr. Bing.

Σύμφωνα με το Sleep Foundation, η χρήση κινητού ή υπολογιστή πριν από τον ύπνο μειώνει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που προετοιμάζει τον οργανισμό για ύπνο, προκαλώντας εγρήγορση αντί χαλάρωσης.

Συμβουλές για περιορισμό έκθεσης σε φως και οθόνες:

Καθιέρωση τακτικής ρουτίνας ύπνου

Κάνε το υπνοδωμάτιο ζώνη χωρίς οθόνες

Κράτα τα φώτα χαμηλά

Χρησιμοποίησε νυχτερινή λειτουργία στις συσκευές

Άλλες τεχνικές για να ηρεμήσετε το μυαλό σας:

Καταγραφή σκέψεων πριν από τον ύπνο

Αργή και βαθιά αναπνοή

Συνεπής ρουτίνα ύπνου

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) συνιστά να ζητήσετε ιατρική συμβουλή αν τα προβλήματα ύπνου επιμένουν και: