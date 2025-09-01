Ύπνος: Η τήρηση του κανόνα των 9:30 μ.μ. είναι το μυστικό για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι, αποκαλύπτει ειδικός

Νιώθετε κουρασμένοι ακόμα κι αν έχετε κοιμηθεί αρκετές ώρες; Δεν είστε οι μόνοι. Μελέτη αποκαλύπτει ότι η έλλειψη ξεκούρασης αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα για τους περισσότερους ανθρώπους. Μία ειδικός στον ύπνο προτείνει έναν απλό «κανόνα» που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλά. Μάθετε πώς η τεχνολογία, το στρες και οι κακές συνήθειες σαμποτάρουν τον ύπνο σας και πώς μπορείτε να ξυπνάτε επιτέλους πιο ξεκούραστοι.

Η τήρηση του κανόνα των 9:30 μ.μ. είναι το μυστικό για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι, αναφέρει ειδικός

Εάν θέλετε να ξυπνάτε πραγματικά ξεκούραστοι και όχι ακόμα κουρασμένοι, ένας ερευνητής συνιστά να ακολουθείτε τον «κανόνα των 9:30 μ.μ.». Αυτή η συμβουλή έρχεται μετά από νέα έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δείχνει ότι η έλλειψη ύπνου αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.000 ενήλικες, αποκάλυψε ότι περισσότεροι από τα τρία τέταρτα (77%) δεν κοιμούνται τις συνιστώμενες επτά ώρες ανά νύχτα. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί (49%) παραδέχονται ότι σπάνια ή ποτέ δεν ξυπνούν νιώθοντας πραγματικά ξεκούραστοι.

Γιατί η τεχνολογία και το σκρολάρισμα πριν τον ύπνο μας κουράζουν

Σύμφωνα με την Dr. Nerina Ramlakhan, η σύγχρονη ζωή και η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία προκαλούν στους ανθρώπους χρόνια κόπωση. «Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, σε μεγάλο βαθμό λόγω της τεχνολογίας, οδηγεί σε έλλειψη ξεκούρασης», εξηγεί η ειδικός. Όταν πηγαίνουμε για ύπνο αργά, ο εγκέφαλος πρέπει να επεξεργαστεί περισσότερες πληροφορίες, με αποτέλεσμα ο ύπνος να είναι λιγότερο αναζωογονητικός.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το σκρολάρισμα στα social media πριν τον ύπνο. Έρευνα έδειξε ότι το 60% των ανθρώπων χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους λίγο πριν κοιμηθούν. Η Dr. Ramlakhan τονίζει ότι αυτό υπερδιεγείρει το νευρικό μας σύστημα, προκαλώντας άγχος και ανασφάλεια, κάτι που σαμποτάρει τον ποιοτικό ύπνο.

Πώς ο κανόνας των 9:30 μ.μ. βελτιώνει τον ύπνο

Για να βελτιώσετε τον ύπνο σας, η Dr. Ramlakhan προτείνει να ξεκινάτε τη διαδικασία χαλάρωσης από τις 9:30 το βράδυ. Αυτή η ώρα είναι κομβική, καθώς «ο εγκέφαλος και το σώμα μας είναι φυσιολογικά ευθυγραμμισμένα με το περιβάλλον», αναφέρει η ειδικός.

Δεν χρειάζεται να κοιμηθείτε ακριβώς στις 9:30 το βράδυ. Απλά, αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να σταματήσετε τις δραστηριότητες της ημέρας και να ξεκινήσετε δραστηριότητες που προωθούν τη χαλάρωση, όπως το να διαβάσετε ένα βιβλίο, να κάνετε διαλογισμό ή να ακούσετε χαλαρωτική μουσική.

Τα οφέλη του ποιοτικού ύπνου και οι κίνδυνοι από την έλλειψή του

Ο ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία. Ειδικοί υγείας συνιστούν 7-9 ώρες ύπνου για τους ενήλικες. Η χρόνια έλλειψη ύπνου μπορεί να συμβάλει σε:

αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία,

καρδιακές παθήσεις,

κατάθλιψη και

εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Αντίθετα, ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος προσφέρει τα εξής οφέλη:

Βελτιώνει τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό και ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση.

Μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη διάθεση.

Μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης.

Βρείτε τη δική σας ιδανική ώρα ύπνου

Ενώ ο κανόνας των 9:30 μ.μ. είναι μια εξαιρετική αρχή, η ιδανική ώρα ύπνου εξαρτάται από τις ατομικές σας ανάγκες. Για να τη βρείτε, μετρήστε αντίστροφα 7-9 ώρες από την ώρα που πρέπει να ξυπνήσετε. Έτσι, θα εξασφαλίσετε ότι λαμβάνετε τον απαραίτητο ποιοτικό ύπνο για να ξεκινάτε κάθε μέρα γεμάτοι ενέργεια και ζωντάνια.