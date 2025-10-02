Βασίλης Παϊτέρης για την σύλληψή του: Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ

Στις πρώτες του δηλώσεις προχώρησε ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, έπειτα από την σύλληψή του για χρέη στο Δημόσιο.

Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ενώ βρίσκεται στη ΓΑΔΑ από την Δευτέρα, αναφέροντας ότι «τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή για ένα σπίτι. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα» και πρόσθεσε ότι:

«Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου».

Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Espresso σε έλεγχο που του έκανε η Τροχαία, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για να πάει να κάνει πρόβα με την Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις που θα γίνονταν στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Σε βάρος του τραγουδιστή εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Τα χρέη του αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.

Εδώ και χρόνια ο Βασίλης Παϊτέρης είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Στην Espresso μίλησε άτομο του πολύ στενού περιβάλλοντος του 75χρονου τραγουδιστή. «Στον Βασίλη είχε γίνει μια ρύθμιση χρεών για να μπορέσει να μην οδηγηθεί στις φυλακές, αλλά στην πορεία αδυνατούσε να καταβάλει γύρω στις 8.000 ευρώ που ήταν οι μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα όλα αυτά να συσσωρευτούν και να βγει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του».

