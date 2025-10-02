LIVE – Η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι Enikos Newsroom 10:33, Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 κοινωνία Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, που βρίσκεται στην Αθήνα. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Μοιράσου το: Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Εμφανίζονται ευκαιρίες και είστε έτοιμοι να τις αρπάξετε» Στον αέρα οι κλήσεις των Δήμων σε Ι.Χ. πριν από το 2018 σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 2 ώρες πριν Συναγερμός για την 48ωρη κακοκαιρία: Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για ισχυρές καταιγίδες – Κλειστά τα σχολεία στη Ζάκυνθο 25 λεπτά πριν Λάουρα Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 ώρες πριν Στολίσκος για τη Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε το σκάφος «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής – Δείτε βίντεο 1 ώρα πριν Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Ζήτησε 180 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στην περιοχή του Ρέντη 2 ώρες πριν Άκης Τσαλίκης: Πέθανε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης – Η αγάπη του για τη θάλασσα και την επιστήμη 5 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν τα μηδενικά σε 10 δευτερόλεπτα 3 ώρες πριν Ανακαλύφθηκε μοναδικό κτίριο συλλόγου σε αρχαία ελληνιστική πόλη 2 ώρες πριν Η εταιρεία του προσπάθησε να τον αναγκάσει να εργαστεί εθελοντικά χωρίς να πληρωθεί – «Είπαν ότι αν δεν συμμορφωθώ θα μου γράψουν αρνητική αξιολόγηση» 1 ώρα πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Εμφανίζονται ευκαιρίες και είστε έτοιμοι να τις αρπάξετε» 2 λεπτά πριν Το μυστήριο πίσω από τη γέννηση της ζωής στη Γη – Μελέτη αποκαλύπτει πώς μία κοσμική σύγκρουση δημιούργησε τη Σελήνη και μεταμόρφωσε τον πλανήτη μας 4 λεπτά πριν Ο προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο για τις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια για ανασχηματισμό 9 λεπτά πριν Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 2/10/2025 13 λεπτά πριν Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 20 λεπτά πριν Πάπας Λέων: Ευλόγησε ένα κομμάτι πάγου από τη Γροιλανδία – Η σπόντα για τον Τραμπ στην ομιλία του ENIKOS NETWORK Απώλεια ακοής: Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να κρατήσουν ζωντανό κοχλία αυτιού εκτός σώματος – Ελπίδα για νέες θεραπείες 50.000 ραντεβού στο ΕΣΥ την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου συστήματος-Από σήμερα και μηχανισμός callback Συνταξιοδότηση: Για ποιες συντάξεις εξετάζεται η θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων, σύμφωνα με την Ευθυμίου Επιχειρήσεις: Τι αλλάζει για τις εκθέσεις βιωσιμότητας 2025 και 2026 και τι πρέπει να γνωρίζουν Τεστ προσωπικότητας: Το δέντρο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ρεαλιστής ή ονειροπόλος Τι σημαίνει η φράση «επί τούτω» και από πού προέρχεται περισσότερα 11:06 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 Λάουρα Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στον ν... 10:44 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 Τραγωδία στη Κεφαλονιά: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας, έπειτα από πτώση αυτοκινήτου στη θάλ... 10:11 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Ζήτησε 180 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στην περιοχή του Ρέντη Νέα καταγγελία για υπέρογκη χρέωση από οδηγό ταξί φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr... 10:05 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική σχολή – Βράχηκαν μηχανήματα, καταστράφηκαν πειράματα – ΦΩΤΟ Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η βροχόπτωση που σημειώθηκε στον Βόλο, καθώς πολλοί χώροι στη Γεωπ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 2 λεπτά πριν Το μυστήριο πίσω από τη γέννηση της ζωής στη Γη –... 4 λεπτά πριν Ο προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο για τις... 9 λεπτά πριν Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 2/10/2025 13 λεπτά πριν Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ –... 20 λεπτά πριν Πάπας Λέων: Ευλόγησε ένα κομμάτι πάγου από τη... 25 λεπτά πριν Λάουρα Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε... 32 λεπτά πριν ΚΚΕ: «Η πειρατική επίθεση στον στολίσκο Global Sumud Flotilla... 38 λεπτά πριν Βασίλης Παϊτέρης για την σύλληψή του: Το χρέος είναι... 47 λεπτά πριν Τραγωδία στη Κεφαλονιά: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε με... Συνταξιοδότηση: Για ποιες συντάξεις εξετάζεται η θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων, σύμφωνα με την Ευθυμίου Επιχειρήσεις: Τι αλλάζει για τις εκθέσεις βιωσιμότητας 2025 και 2026 και τι πρέπει να γνωρίζουν Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποιες αλλαγές έρχονται στη καταβολή τους Σούπερ μάρκετ: Πότε θα μειωθούν οι τιμές σε 1.000 προϊόντα – Ποιο είναι το μεγάλο «αγκάθι» Αυτοκίνητο: Γιατί οι εργοστασιακές μπαταρίες αντέχουν περισσότερο σε σχέση με εκείνες που τις αντικαθιστούν όταν έρθει η ώρα της αλλαγής MUST READ Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου» Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης