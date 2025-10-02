Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον

Με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον συναντήθηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Λίγο μετά την ορκωμοσία της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ξεκίνησε τις επίσημες επαφές της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ. Το βράδυ της Τετάρτης μετέβη στην πρεσβευτική κατοικία της Ελληνίδας πρέσβη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με την Κατερίνα Νασίκα.

Μάλιστα οι δύο γυναίκες πόζαραν για μία κοινή φωτογραφία, η οποία δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στο Χ. «Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο!», γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας.

