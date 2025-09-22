Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Συγχαίρει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την ανάληψη της θέσης της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ

Αντωνία Ρηγάτου

οικονομία

Κίμπερλι
Φωτογραφία: J. Scott Applewhite / AP

Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συγχαίρει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την ανάληψη των καθηκόντων της ως νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο εξέφρασε τα ειλικρινή του συγχαρητήρια προς την Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, η οποία επικυρώθηκε ως η 25η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του, όπως αναφέρεται, προσβλέπουν στη θερμή υποδοχή της κ. Γκιλφόϊλ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή τους να στηρίξουν το έργο της και να συνεργαστούν στενά μαζί της.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας και να συνεργαστούμε στενά μαζί της για την περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση των διαχρονικών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνών μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

