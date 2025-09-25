Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρέστη σε συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna – Το πρώτο τετ α τετ με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με την διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα ορκιστεί την Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη, στη συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).