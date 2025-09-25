Γιάννης Αντετοκούνμπο: 4ος καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ σύμφωνα με έρευνα του ESPN – Ξεπέρασε τον Λεμπρόν Τζέιμς

Στο Νο4 της λίστας των 100 κορυφαίων παικτών του NBA για το 2025 είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με σχετική… έρευνα που έκανε το ESPN.

Το αμερικανικό αθλητικό δίκτυο ζήτησε την γνώμη 150 δημοσιογράφων και αναλυτών για τους κορυφαίους του NBA και την δημοσιοποίησε λίγο πριν από το τζάμπολ της περιόδου 2025-26.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Έλληνας σταρ των Μπακς είναι στο Νο4. Στο Νο1 είναι ο Νίκολα Γιόκιτς και ακολουθεί στο Νο2 ο Σάι Γκίλτσιους-Αλεξάντερ και στο Νο3 ο Λούκα Ντόντσιτς.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ο Γιάννης είναι πάνω από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (Νο8) και τον Στεφ Κάρι.

Ο Αντετοκούνμπο έπεσε μια θέση αφού το 2024 ήταν στο Νο3. Στο αφιέρωμά του το ESPN αποθεώνει τον Έλληνα για τις ατομικές του επιδόσεις και σημειώνει ότι εάν οι Μπακς είχαν προχωρήσει περισσότερο θα ήταν και υποψήφιος για MVP.

Σημειώνεται ότι η έρευνα κλείνει με την ερώτηση εάν ο Γιάννης μπορεί να κερδίσει ξανά το πρωτάθλημα με τους Μπακς.

Η λίστα με το Top-10

1. Νίκολα Γιόκιτς

2. Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

3. Λούκα Ντόντσιτς

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο

5. Βίκτορ Γουεμπανιάμα

6. Άντονι Έντουαρντς

7. Στεφ Κάρι

8. ΛεΜπρον Τζέιμς

9. Κέβιν Ντουράντ

10. Τζέιλεν Μπράνσον