Γιάννης Αντετοκούνμπο: 4ος καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ σύμφωνα με έρευνα του ESPN – Ξεπέρασε τον Λεμπρόν Τζέιμς

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Φωτογραφία: Instagram/giannis_an34

Στο Νο4 της λίστας των 100 κορυφαίων παικτών του NBA για το 2025 είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με σχετική… έρευνα που έκανε το ESPN.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μοίρασε αυτόγραφα σε μικρούς θαυμαστές του στο Περιστέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Το αμερικανικό αθλητικό δίκτυο ζήτησε την γνώμη 150 δημοσιογράφων και αναλυτών για τους κορυφαίους του NBA και την δημοσιοποίησε λίγο πριν από το τζάμπολ της περιόδου 2025-26.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Έλληνας σταρ των Μπακς είναι στο Νο4. Στο Νο1 είναι ο Νίκολα Γιόκιτς και ακολουθεί στο Νο2 ο Σάι Γκίλτσιους-Αλεξάντερ και στο Νο3 ο Λούκα Ντόντσιτς.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ο Γιάννης είναι πάνω από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (Νο8) και τον Στεφ Κάρι.

Ο Αντετοκούνμπο έπεσε μια θέση αφού το 2024 ήταν στο Νο3. Στο αφιέρωμά του το ESPN αποθεώνει τον Έλληνα για τις ατομικές του επιδόσεις και σημειώνει ότι εάν οι Μπακς είχαν προχωρήσει περισσότερο θα ήταν και υποψήφιος για MVP.

Σημειώνεται ότι η έρευνα κλείνει με την ερώτηση εάν ο Γιάννης μπορεί να κερδίσει ξανά το πρωτάθλημα με τους Μπακς.

Η λίστα με το Top-10

1. Νίκολα Γιόκιτς

2. Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

3. Λούκα Ντόντσιτς

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο

5. Βίκτορ Γουεμπανιάμα

6. Άντονι Έντουαρντς

7. Στεφ Κάρι

8. ΛεΜπρον Τζέιμς

9. Κέβιν Ντουράντ

10. Τζέιλεν Μπράνσον

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία άνω του 80% – Υπεγράφη η ΚΥΑ

ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις τον Αύγουστο – Τα τελευταία στοιχεία για τα δάνεια

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές είναι υψηλότερες οι τιμές στα ενοίκια σε και ποιες χαμηλότερα – Τα αποτελέσματα έρευνας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 26 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που έρχονται αντιμέτωπα με όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια – «Με τον Άρη στον Σκορπιό, τα όρια είναι πιο ση...
περισσότερα
17:37 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Europa League: Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει στη Βέρνη ένα διπλό που θα του… αλλάξει τη ζωή

Με σημαντικό «βάρος» απ’ την κακή εκκίνησή του στη Super League, αλλά με ξεκάθαρη διάθεση για ...
11:03 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Θανάσης Καπνίδης: Πέθανε ο προπονητής – θρύλος της ελληνικής γυμναστικής

Θλίψη στον αθλητικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Θανάση Καπνίδη. Του ανθρώπου που ε...
10:31 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ρομπέρτο Μαρτίνεθ: Διέρρηξαν το σπίτι του προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας την ώρα που δειπνούσε με τη σύζυγό του σε εστιατόριο

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, νυν προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, έπεσε θύμα διάρρηξης στο σπίτι το...
00:45 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Europa League: Πρεμιέρα με «διπλό» για την Ρόμα με… βασικό Τσιμίκα – «Άγγιξε» τη νίκη η Νότιγχαμ, αλλά… ο Άντονι είχε άλλα σχέδια

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League πρόσφερε έντονες συγκινήσεις και σημαντι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος