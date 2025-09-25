Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με επενδυτές και επιχειρηματίες στις ΗΠΑ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μητσοτάκης Υπουργικό Συμβούλιο

Για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τα μεταρρυθμιστικά σχέδια της κυβέρνησης και την επίτευξη των στόχων μέσα σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με επενδυτές, εκπροσώπους εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικών οργανισμών και τραπεζών.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και των μεταρρυθμίσεων που δίνουν την δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και να επιστρέψει μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, τις υποδομές που αναπτύσσει και τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου, αλλά και παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στη θέση της Ελλάδας και της Ευρώπης σε ένα ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε και για τις δυνατότητες της Ελλάδας να αποτελέσει σημαντικό επενδυτικό προορισμό στους κλάδους τεχνολογιών υγείας και AI, καθώς έχει ήδη αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερα ενεργό οικοσύστημα ελληνικών νεοφυών εταιρειών σε αυτούς τους τομείς.

