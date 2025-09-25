Τροχαίο στην Αχαΐα: 25χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο φορτηγό – Αναζητείται ο οδηγός

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (25/9) στα Σαγέικα Δυτικής Αχαϊας όταν ένας 25χρονος τραυματίστηκε από φορτηγό που τον χτύπησε κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Όπως αναφέρει το best.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της περιοχής, με τον νεαρό να πέφτει στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας τον τραυματία στο δρόμο. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός και άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο και περίθαλψη.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τον οδηγό και το φορτηγό, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία άνω του 80% – Υπεγράφη η ΚΥΑ

ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις τον Αύγουστο – Τα τελευταία στοιχεία για τα δάνεια

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές είναι υψηλότερες οι τιμές στα ενοίκια σε και ποιες χαμηλότερα – Τα αποτελέσματα έρευνας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 26 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που έρχονται αντιμέτωπα με όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια – «Με τον Άρη στον Σκορπιό, τα όρια είναι πιο ση...
περισσότερα
19:39 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Εκταφή ζητούν Καρυστιανού και Κωνσταντινίδης – Υπομνήματα για εκ νέου άνοιγμα της δικογραφίας

Εξελίξεις στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη καθώς, μετά τον Παύλο Ασλανίδη, ...
19:34 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Φωκίδα: Για 50 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το 5χρονο αγοράκι που έχασε την ζωή του έπειτα από ίωση 

Για περίπου 50 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το 5χρονο αγοράκι, το οποίο έχασε ...
18:25 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Κεφαλονιά: Επιχείρηση για την διάσωση 57 μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο

Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, το οποίο βρίσκεται σε...
18:14 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Επιχειρούν και 2 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) σε δασική έκταση στα Γρεβενά, μεταξύ των οικισ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος