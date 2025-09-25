Ηγουμενίτσα: «Πήγαινε στο μαγαζί του μπαμπά και της μαμάς του» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το δυστύχημα με θύμα τον 11χρονο μαθητή

Enikos Newsroom

κοινωνία

EKAB

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας από τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένας 11χρονος, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη την Πέμπτη (25/9).

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Λεπτομέρειες για το περιστατικό δίνει ένας μάρτυρας, ο οποίος περιγράφει στο MEGA καρέ καρέ όσα αντιλήφθηκε αναφορικά με το συμβάν που έγινε στην περιοχή Λαδοχώρι.

«Ήμουν μέσα στο γραφείο, αλλά ξέρω ότι η κυρία πάτησε το παιδί δηλαδή από τη διάβαση πεζών ένα μέτρο εκεί είχε σταματήσει. Το παιδί πήγαινε να περάσει το δρόμο απέναντι ήταν στο σχολείο και πήγαινε στο μαγαζί του μπαμπά του και της μαμάς του. Η γυναίκα σίγουρα θα έτρεξε γιατί εγώ που είμαι 49 Μαρτύρων δεν σταματάει κανένας στη διάβαση πεζών, το παρέσυρε και το στρίμωξε εκεί. Δεν μπορεί το παιδί να ήταν πάνω στα κάγκελα και να μην περάσει από την διάβαση δίπλα, ότι το παιδί της πετάχτηκε λέει από τα κάγκελα πάνω και δεν το είδε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού είχε φύγει από το σχολείο του στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας και απ’ ότι φαίνεται κατευθυνόταν προς το κατάστημα που έχει ο πατέρας του στην περιοχή.

Λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του ο 11χρονος παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος μαθητής αρχικά διακομίστηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 11χρονος κατέληξε.

Η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο έχει συλληφθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία άνω του 80% – Υπεγράφη η ΚΥΑ

«Βραχνάς» το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις – Τι αναφέρει το ΕΒΕΠ

«Να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να έχετε μαζί σας μετρητά» – Η σύσταση της ΕΚΤ για «περιόδους απρόβλεπτων κρίσεων»

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 26 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που έρχονται αντιμέτωπα με όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια – «Με τον Άρη στον Σκορπιό, τα όρια είναι πιο ση...
περισσότερα
17:48 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 36χρονος έξω από παιδικό σταθμό για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (25/9) στη Νέα Φιλαδέλφεια, ένας 36χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος...
17:26 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 10χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο 

Παράσυρση δεκάχρονου κοριτσιού σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη και συ...
17:10 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε σπίτι στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου σε σπίτι στα Πολιτικά Ευβοίας, με αποτέλε...
16:57 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη – Είχε χτυπήσει τον πατέρα της

Ένας 52χρονος εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών από το Τριμελές Εφετείο Δω...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος