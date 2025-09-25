Ηγουμενίτσα: «Πήγαινε στο μαγαζί του μπαμπά και της μαμάς του» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το δυστύχημα με θύμα τον 11χρονο μαθητή

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας από τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένας 11χρονος, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη την Πέμπτη (25/9).

Λεπτομέρειες για το περιστατικό δίνει ένας μάρτυρας, ο οποίος περιγράφει στο MEGA καρέ καρέ όσα αντιλήφθηκε αναφορικά με το συμβάν που έγινε στην περιοχή Λαδοχώρι.

«Ήμουν μέσα στο γραφείο, αλλά ξέρω ότι η κυρία πάτησε το παιδί δηλαδή από τη διάβαση πεζών ένα μέτρο εκεί είχε σταματήσει. Το παιδί πήγαινε να περάσει το δρόμο απέναντι ήταν στο σχολείο και πήγαινε στο μαγαζί του μπαμπά του και της μαμάς του. Η γυναίκα σίγουρα θα έτρεξε γιατί εγώ που είμαι 49 Μαρτύρων δεν σταματάει κανένας στη διάβαση πεζών, το παρέσυρε και το στρίμωξε εκεί. Δεν μπορεί το παιδί να ήταν πάνω στα κάγκελα και να μην περάσει από την διάβαση δίπλα, ότι το παιδί της πετάχτηκε λέει από τα κάγκελα πάνω και δεν το είδε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού είχε φύγει από το σχολείο του στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας και απ’ ότι φαίνεται κατευθυνόταν προς το κατάστημα που έχει ο πατέρας του στην περιοχή.

Λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του ο 11χρονος παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος μαθητής αρχικά διακομίστηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 11χρονος κατέληξε.

Η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο έχει συλληφθεί.