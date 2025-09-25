Αλί Σαμπαντζί: Δωρεά 115 χιλιάδων ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την περίθαλψη που έλαβε

Σε δωρεά ύψους 115 χιλιάδων ευρώ προς το νοσοκομείο Λέρου προχώρησε ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπαντζί σε ένδειξη ευγνομωσύνης για την περίθαλψη που έλαβε έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε ο ίδιος με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το lerosnews.gr, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έκανε με απόφασή του δεκτή την δωρεά του Τούρκου ιδιοκτήτη της Pegasus Airlines, με την οποία αναμένεται να εξασφαλιστεί σύγχρονο χειρουργικό κρεβάτι και ειδικός εκσυγχρονισμένος φωτισμός για τα χειρουργία.

«Ευγνωμοσύνη» για τη νύχτα που σώθηκε η ζωή του

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Σαμπαντζί εξέφρασε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου για την κρίσιμη συμβολή τους εκείνη τη δύσκολη νύχτα, όταν του παρασχέθηκαν οι πρώτες, σωτήριες ιατρικές φροντίδες.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον χειρουργό κ. Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως αναφέρεται, έδωσε «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Παράλληλα, διευθετήθηκαν και τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα, ώστε η δωρεά να υλοποιηθεί άμεσα και να προχωρήσουν οι σχετικές προμήθειες. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης αναμένεται να υπερβεί τις 11 χιλιάδες ευρώ.

Σε καλή κατάσταση η υγεία της οικογένειας

Ο ίδιος ο Σαμπαντζί και τα μέλη της οικογένειάς του αναρρώνουν και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας βιώσει μια τραυματική εμπειρία που, όπως τονίζουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τούρκος επιχειρηματίας αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη που έλαβε από το ιατρικό προσωπικό και το Νοσοκομείο του νησιού.

Πώς συνέβη το ατύχημα στη Λέρο

Το βράδυ εκείνο ο Τούρκος επιχειρηματίας και η οικογένειά του επιβιάστηκαν στο βοηθητικό φουσκωτό του σκάφους στο οποίο επέβαιναν για να βγουν στο νησί.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το φουσκωτό βοηθητικό σκάφος φέρεται να οδηγούσε ο Σαμπαντζί ενώ δίπλα του ήταν σύζυγός του. Ο καπετάνιος με την σύζυγό του και τα δύο παιδιά των Σαμπανσί βρίσκονταν στο πίσω μέρος του φουσκωτού.

Σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, η παρέα πήγαινε στη Λέρο για φαγητό, καθώς το ζεύγος Σαμπαντζί γιόρταζε την 13η επέτειο γάμου. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το φουσκωτό προσέκρουσε σε βράχια. Ο καπετάνιος ήταν αυτός που φαίνεται να αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και άρχισε να φωνάζει πως το σκάφος πλησιάζει επικίνδυνα τα βράχια, όμως ο Σαμπαντζί δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο καπετάνιος, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά των Σαμπαντζί πήδηξαν στη θάλασσα αμέσως, ενώ στη συνέχεια ήταν αυτοί που έσπευσαν πρώτοι να βοηθήσουν το ζευγάρι που τραυματίστηκε.

Όπως ανέφερε η τουρκική cumhuriyet, που επικαλείται το Patronlar Dünyası και ελληνικές ναυτιλιακές πηγές, το ναυτικό ατύχημα προκλήθηκε λόγω έλλειψης GPS. Η ιστοσελίδα ανέφερε ότι παρότι οι Έλληνες καπετάνιοι γνωρίζουν πολύ καλά τα νησιά, χρησιμοποιούν πάντα GPS ακόμη και όταν χρησιμοποιούν Tender. «Ακόμη και αν γνωρίζουν καλά τα νησιά στο σκοτάδι, κάθε μικρό και μεγάλο σκάφος πρέπει να έχει GPS στο σκάφος. Ο λόγος για αυτό το ατύχημα είναι ότι το σκάφος των Σαμπανσί δεν είχε GPS”».