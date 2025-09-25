Γιάννης Πουλόπουλος: Πωλείται το ξενοδοχείο του τραγουδιστή στα βόρεια προάστια

Γιάννης Πουλόπουλος

Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στα βόρεια προάστια στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα μεταφέροντας λεπτομέρειες για την πώληση του ιστορικού ακινήτου.

«Εδώ και δύο χρόνια έχουμε αναλάβει το ιστορικό ξενοδοχείο που ήταν ιδιοκτησία του Γιάννη Πουλόπουλου και τώρα το κληρονόμησαν η σύζυγος και η κόρη του. Η αρχική τιμή πώλησης είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η οικογένεια θα διαπραγματευτεί με έναν σοβαρό αγοραστή που θα ενδιαφερθεί»

«Ο χώρος μπορεί να γίνει εκπαιδευτήριο, οίκος ευγηρίας και χώρος γραφείων. Ο Γιάννης Πουλόπουλος το δούλεψε πολλά χρόνια, όταν κάποια στιγμή κουράστηκε το ενοικίασε σε κάποιον επιχειρηματία. Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό και αναζητεί τον νέο ιδιοκτήτη», συμπλήρωσε ο Γιάννης Ρεβύθης σε επικοινωνία με την πρωινή εκπομπή του Alpha.

