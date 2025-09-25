Καιρίδης στον Realfm 97,8: Δεν θα πάρει ο Ερντογάν τα F-35 – Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει το ποιοτικό πλεονέκτημα στους εξοπλισμούς

Για τα ελληνοτουρκικά και την ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Νέα Υόρκη μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για το ραντεβού Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο ο Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι «Τετάρτη το ήθελαν οι Τούρκοι (σ.σ. το ραντεβού). Ο Ερντογάν έφευγε βέβαια το απόγευμα για την Ουάσινγκτον που έχει σήμερα την πολύ σημαντική συνάντηση του με τον Τραμπ, αλλά δεν βόλευε το πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού και εν ολίγοις δεν μπόρεσε να γίνει».

Και πρόσθεσε: «Πραγματικά δεν υπάρχει πολιτική υπόνοια από πίσω».

«Ήθελε ο Ερντογάν την Τετάρτη να συναντηθούν δεν μπορούσαν, δεν μπορούσε να βρεθεί ο κοινός τόπος αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να του δίνουμε αυτή τη διάσταση στην Αθήνα», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Αναφορικά με την συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι «προφανώς και η Τουρκία θα είναι μία χώρα που θα έχει τις δικές της επιτυχίες. Δεν είναι μία χώρα που κάθεται ήσυχα ή μία μικρή χώρα. Είναι μία μεγάλη χώρα. Όμως εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο πράγμα: για πρώτη φορά στα ελληνοτουρκικά η Ελλάδα έχει το ποιοτικό πλεονέκτημα στους εξοπλισμούς».

Και πρόσθεσε: «Την ώρα που εμείς ολοκληρώνουμε την αναβάθμιση των F-16 η Τουρκία ίσως να την ξεκινήσει και να την ολοκληρώσει μετά από 10 χρόνια, τότε που εμείς θα έχουμε τα F-35. Θα είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτή η ποιοτική υπεροπλία μας είναι απαραίτητη για να αντισταθμίσει το όποιο ποσοτικό πλεονέκτημα έχει η Τουρκία για να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό είναι μία στρατηγική απόφαση των Αμερικανών. Δεν θα αλλάξει. Δεν θα πάρει ο Ερντογάν τα F-35 σας το λέω και σας το υπογράφω».

