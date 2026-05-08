Πτώση 15χρονης από την Διώρυγα της Κορίνθου: «Δεν έχει ακόμα βγει από το νοσοκομείο, αλλά είναι καλά στην υγεία της», λέει το περιβάλλον της

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Διώρυγα Κορίνθου
Πηγή: Intime

Μια 15χρονη από την Κόρινθο κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στη Διώρυγα της Κορίνθου. Το κορίτσι φέρεται να περπατούσε κοντά στην κεντρική γέφυρα, όταν βρέθηκε στο κενό και κατέληξε στο νερό από ύψος περίπου 50 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας περαστικός είδε την ανήλικη να κινείται σχεδόν στο χείλος της Διώρυγας και ειδοποίησε τις Αρχές. Η 15χρονη, παρά τον τραυματισμό και την έντονη ταραχή της, κατάφερε να παραμείνει στην επιφάνεια και να κολυμπήσει για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να βγει στη στεριά.

«Μόνο η πτώση, φανταστείτε, ο μέσος όρος της ξηράς με την επιφάνεια της θάλασσας, στο αυλάκι εκεί, είναι περίπου 50 μέτρα. Έπεσε από 50 μέτρα», είπε στον ANT1 ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Κορίνθου, Χρήστος Βλαχοπάνος.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον, η μαθήτρια είχε πάει μόνη της για βόλτα και παραπάτησε.

«Πήγε να περάσει από ένα σημείο και έπεσε κάτω. Ταράχτηκε πολύ. Δεν έχει ακόμα βγει από το νοσοκομείο, αλλά είναι καλά στην υγεία της. Ήταν μόνη της εκείνη την ώρα. Περπατάει συνήθως τα απογεύματα. Έτυχε εκείνη την ημέρα να πάει από εκείνη την πλευρά. Ευτυχώς, η 15χρονη κολύμπησε και κατάφερε να βγει στη στεριά», λέει το περιβάλλον της οικογένειας της 15χρονης.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν κατά μήκος της Διώρυγας και καθοδηγούσαν το κορίτσι, ενώ το ρεύμα την παρέσυρε προς τη βυθιζόμενη γέφυρα των Ισθμίων. Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο, προκειμένου να παραλάβει την ανήλικη.

«Φώναζε βοήθεια. Εκεί καταλάβαμε ότι το κορίτσι είναι εν ζωή. Κινούνταν οι συνάδελφοι κατά μήκος, παράλληλα προς τη διώρυγα, της έλεγαν να κολυμπήσει, καθώς την πήγαινε και το ρεύμα προς τη βυθιζόμενη γέφυρα των Ισθμίων. Της δίναμε κουράγιο συνεχώς και, όταν έφτασε εκεί, είχαμε και το ασθενοφόρο.», πρόσθεσε ο κ. Βλαχοπάνος.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Την προανάκριση για τις συνθήκες της πτώσης διενεργεί το Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

