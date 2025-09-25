«Να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να έχετε μαζί σας μετρητά» – Η σύσταση της ΕΚΤ για «περιόδους απρόβλεπτων κρίσεων»

Enikos Newsroom

οικονομία

ΕΚΤ

Να έχουν οι πολίτες μετρητά στο σπίτι τους για τις περιόδους απρόβλεπτων κρίσεων ζήτησε η ΕΚΤ, όπως μετέδωσε το cnn.com.

Παράλληλα επισημαίνεται πως τα πρόσφατα στοιχεία της μελέτης με τίτλο «Να διατηρήσετε την  ψυχραιμία σας και να έχετε μαζί σας μετρητά» έδειξαν πως η ζήτηση για χαρτονομίσματα αυξάνεται σημαντικά κάθε φορά που προκύπτει κάποια αναταραχή, όπως  συνέβη κατά τη περίοδο πανδημίας και κατά το διάστημα ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Μάλιστα μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Τα μετρητά δεν είναι μόνο ένα αξιόπιστο μέσο πληρωμής όταν τα ψηφιακά συστήματα δεν λειτουργούν αλλά είναι και μια «ψυχολογική ασφάλεια» για τα νοικοκυριά.
  • «Τα μετρητά λειτουργούν σαν ρεζέρβα για το σύστημα πληρωμών. Αυτό δεν μπορεί να το αντικαταστήσει πλήρως καμία τεχνολογία » σημειώνουν οι ερευνητές.

Επίσημες οδηγίες

Μάλιστα ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δώσει επίσημες οδηγίες αναφορικά με το θέμα των μετρητών. Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι κυβερνήσεις της  Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Φιλανδίας προτρέπουν τους πολίτες να έχουν στο σπίτι τους μεταξύ 70 ευρώ με 100 ευρώ  για το κάθε άτομο.

Και  αυτό επειδή σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης το ποσό αυτό μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες για  διάστημα 72 ωρών. Στη Σουηδία, οι πολίτες ενθαρρύνονται  στην ιδέα στο να έχουν μετρητά στο σπίτι τους τα οποία θα  επαρκούν τουλάχιστον για 1εβδομάδα, σε μικρές ονομαστικές αξίες προκειμένου  να διευκολύνονται οι συναλλαγές.

Τα παραδείγματα των κρίσεων

Η ΕΚΤ αναφέρει κάποια παραδείγματα πρόσφατων κρίσεων που έδειξαν πως είναι σημαντική η χρήση των μετρητών σε τέτοιες περιπτώσεις.  Ενδεικτικά κάποια από αυτά ήταν όταν διακόπηκε το ρεύμα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία κάτι που έθεσε εκτός λειτουργίας τα τερματικά πληρωμών αλλά και κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγία με την οποία ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα έχουν τρόφιμα, νερό και βασικά αγαθά για τουλάχιστον 72 ώρες. Σουηδία και Φιλανδία, μάλιστα, έχουν εκδώσει αναλυτικά φυλλάδια με οδηγίες επιβίωσης σε περίπτωση πολέμου, φυσικών καταστροφών ή διακοπών ρεύματος.

Το μήνυμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, η κατοχή μετρητών στο σπίτι δεν είναι ξεπερασμένη συνήθεια, αλλά είναι ένα βασικό εργαλείο προετοιμασίας για το απρόβλεπτο.

 

 

