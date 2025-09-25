Πέθανε η αρχαιολόγος, Ισμήνη Τριάντη – Τα συλλυπητήρια της Λίνας Μενδώνη

Πέθανε η αρχαιολόγος, Ισμήνη Τριάντη. Είχε πολύχρονη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη έκανε συλλυπητήρια δήλωση.

Όπως ανέφερε η κα Μενδώνη. «με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ισμήνης Τριάντη, αρχαιολόγου με πολύχρονη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και την ανώτατη εκπαίδευση.

Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Ισμήνη Τριάντη διέγραψε μακρόχρονη πορεία ως Επιμελήτρια και Έφορος Αρχαιοτήτων σε πολλές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Σάμου και Ικαρίας και Ηλείας έως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την άλλοτε Α΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως.

Με διαρκές ενδιαφέρον για την έρευνα και τη διδασκαλία, που αποτυπώθηκε σε πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις, χρημάτισε Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η επιστημονική κοινότητα θα τη θυμάται ως καταρτισμένη και ενεργή αρχαιολόγο, ιδιαίτερα στον κλάδο της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, στον οποίο αφιέρωσε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της».

Η υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε «τα ειλικρινή συλλυπητήριά» της στην οικογένεια και τους φίλους της.