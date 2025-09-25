Πέθανε η αρχαιολόγος, Ισμήνη Τριάντη – Τα συλλυπητήρια της Λίνας Μενδώνη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ισμήνη Τριάντη

Πέθανε η αρχαιολόγος, Ισμήνη Τριάντη. Είχε πολύχρονη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη έκανε συλλυπητήρια δήλωση.

Όπως ανέφερε η κα Μενδώνη. «με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ισμήνης Τριάντη, αρχαιολόγου με πολύχρονη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και την ανώτατη εκπαίδευση.

Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Ισμήνη Τριάντη διέγραψε μακρόχρονη πορεία ως Επιμελήτρια και Έφορος Αρχαιοτήτων σε πολλές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Σάμου και Ικαρίας και Ηλείας έως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την άλλοτε Α΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως.

Με διαρκές ενδιαφέρον για την έρευνα και τη διδασκαλία, που αποτυπώθηκε σε πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις, χρημάτισε Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η επιστημονική κοινότητα θα τη θυμάται ως καταρτισμένη και ενεργή αρχαιολόγο, ιδιαίτερα στον κλάδο της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, στον οποίο αφιέρωσε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της».

Η υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε «τα ειλικρινή συλλυπητήριά» της στην οικογένεια και τους φίλους της.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο για καρκίνο στο πάγκρεας, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστα...

Εφορία: Γιατί το 2026 θα είναι πιο φουσκωμένα τα «ραβασάκια» για τους ελεύθερους επαγγελματίες – Τι αλλάζει το 2027

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί και ποιοι θα το λάβουν μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου – Αναλυτικά οι ημε...

Τι σημαίνει η φράση «ως διά μαγείας» και από πού προέρχεται

Νέα προσέγγιση βασισμένη σε δίκτυα τανυστών μπορεί να προωθήσει τη προσομοίωση κβαντικών συστημάτων πολλών σωμάτων
περισσότερα
13:20 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ταξί: «Κίτρινο ποτάμι» στο κέντρο της Αθήνας – Εικόνες από την αυτοκινητοπομπή αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

Σε «κίτρινο ποτάμι» μετατράπηκε το κέντρο της Αθήνας καθώς οι οδηγοί των ταξί Αττικής πραγματο...
13:09 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Νέο Gov.gr Wallet: Φέρνει τα έγγραφα και τις συναλλαγές στο κινητό – Ποιες είναι οι καινούργιες υπηρεσίες

Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr...
13:08 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Συλλήψεις για κλοπές και διαρρήξεις στα Νότια Προάστια – Πού και πώς χτυπούσαν οι δράστες

Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου στη Βούλα δύο άτομα, ηλικίας 31 και 28 ετών, κατηγορούμενοι...
11:39 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου που έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος