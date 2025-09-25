Τρύφων Σαμαράς: «Είχα παραμορφωθεί στα χείλη και προσέχω» – Η απάντηση για τις πλαστικές επεμβάσεις και το ευτράπελο με τα γυαλιά ηλίου 

Enikos Newsroom

lifestyle

Τρύφωνας Σαμαράς

Για τις αισθητικές επεμβάσεις μίλησε μεταξύ άλλων στην κάμερα του «Breakfast@STAR» ο Τρύφων Σαμαράς, ενώ συνέβη και ένα ευτράπελο την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει τα γυαλιά ηλίου που φορούσε.

Σχετικά με τις επεμβάσεις ο γνωστός κομμωτής είπε ότι «θα έκανα κάτι στο πρόσωπό μου, αν εμπιστευόμουν τον γιατρό και ήξερα ότι δεν θα παραμορφωθώ. Επειδή είχα παραμορφωθεί με τα χείλη μου και δεν μου άρεσε, προσέχω πού θα πάω».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τρύφωνας Σαμαράς προσπάθησε να βγάλει τα γυαλιά ηλίου για να φανεί καλύτερα το πρόσωπό του, αλλά αυτά μπλέχτηκαν με το σκουλαρίκι και τα μαλλιά του.

«Δεν βγαίνουν, μπλέχτηκαν. Με έφαγες μωρή, με έφαγες» είπε γελώντας στη δημοσιογράφο.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο για καρκίνο στο πάγκρεας, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστα...

Εφορία: Γιατί το 2026 θα είναι πιο φουσκωμένα τα «ραβασάκια» για τους ελεύθερους επαγγελματίες – Τι αλλάζει το 2027

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί και ποιοι θα το λάβουν μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου – Αναλυτικά οι ημε...

Τι σημαίνει η φράση «ως διά μαγείας» και από πού προέρχεται

Νέα προσέγγιση βασισμένη σε δίκτυα τανυστών μπορεί να προωθήσει τη προσομοίωση κβαντικών συστημάτων πολλών σωμάτων
περισσότερα
11:46 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει» – Η ατάκα για την εμφάνισή της κατά την είσοδο στο πλατό

Είσοδο στο πλατό με ένα τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί...
10:48 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρινέλλα: «Ουσιαστική μεταβολή δεν υπάρχει» – Τα νεότερα για την υγεία της έναν χρόνο μετά το βαρύ εγκεφαλικό

Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο η σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα υπέστη βαρύ εγκεφαλικό στη σκ...
10:25 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ξέσπασε η Κατερίνα Ζαρίφη: «Γιατί αυτή η χώρα είναι μία τεράστια μεζούρα;» – Το βίντεο στο TikTok

Ξέσπασε η Κατερίνα Ζαρίφη μετά και το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ για την Σίσσυ Χρηστίδου αλλά και...
09:39 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξαναβρήκε τον έρωτα μετά τον χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόσα – Οι κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού

Νέο έρωτα στα μάτια ξανθιάς καλλονής ζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά τους συνεχόμενους χωρισμού...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος