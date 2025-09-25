Τρύφων Σαμαράς: «Είχα παραμορφωθεί στα χείλη και προσέχω» – Η απάντηση για τις πλαστικές επεμβάσεις και το ευτράπελο με τα γυαλιά ηλίου 

Για τις αισθητικές επεμβάσεις μίλησε μεταξύ άλλων στην κάμερα του «Breakfast@STAR» ο Τρύφων Σαμαράς, ενώ συνέβη και ένα ευτράπελο την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει τα γυαλιά ηλίου που φορούσε.

Σχετικά με τις επεμβάσεις ο γνωστός κομμωτής είπε ότι «θα έκανα κάτι στο πρόσωπό μου, αν εμπιστευόμουν τον γιατρό και ήξερα ότι δεν θα παραμορφωθώ. Επειδή είχα παραμορφωθεί με τα χείλη μου και δεν μου άρεσε, προσέχω πού θα πάω».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τρύφωνας Σαμαράς προσπάθησε να βγάλει τα γυαλιά ηλίου για να φανεί καλύτερα το πρόσωπό του, αλλά αυτά μπλέχτηκαν με το σκουλαρίκι και τα μαλλιά του.

«Δεν βγαίνουν, μπλέχτηκαν. Με έφαγες μωρή, με έφαγες» είπε γελώντας στη δημοσιογράφο.

Δείτε το βίντεο: