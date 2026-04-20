Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 8 ετών και 9 μηνών στον 37χρονο μητροκτόνο – «Μου το ζητούσε η ίδια» είπε στην απολογία του

Την ίδια ποινή διατήρησε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης για τον 37χρονο που δολοφόνησε την ηλικιωμένη μητέρα του για να την «λυτρώσει», όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, στις αρχές Απριλίου του 2023, σε ερημική τοποθεσία στον Κορινό Πιερίας.

Το Εφετείο διατήρησε συγκεκριμένα την πρωτόδικη ποινή κάθειρξης 8 ετών και 9 μηνών στον 37χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα την 71χρονη μητέρα του, προκειμένου, όπως είπε, να την «λυτρώσει» από τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η μητέρα και ο γιος της είχαν πάει για βόλτα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στον Κορινό Πιερίας. Μετά τη δολοφονία, ο 37χρονος δράστης επέστρεψε με τη σορό της μητέρας του στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, όπου διέμεναν μαζί, εγκαταλείποντας το άψυχο σώμα της κοντά στα νεκροταφεία της περιοχής.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι μετά επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του χωρίς όμως να τα καταφέρει και περιπλανιόταν επί 20 μέρες σε διάφορες περιοχές, μέχρι που εντοπίστηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στο Φάληρο Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη, ο 37χρονος ομολόγησε το έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για να «απελευθερώσει» την μητέρα του.

«Μετά το έγκλημα, ήθελα να αυτοκτονήσω»

«Με είχε πιάσει αμόκ. Μετά το έγκλημα, ήθελα να αυτοκτονήσω. Δεν είχα το σθένος να το κάνω. Χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ανέβαινα έναν “Γολγοθά” από μικρό παιδί. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έκανα κάτι τέτοιο» είπε ο 37χρονος κατά την απολογία του στο Εφετείο.

Ο ίδιος επέμεινε στον ισχυρισμό του περί «λύτρωσης» της μητέρας του και υποστήριξε ότι την έβλεπε να υποφέρει. «Είχε σωματικούς πόνους. Μου το ζητούσε η ίδια να της αφαιρέσω τη ζωή», είπε και τόνισε πως όταν αποφυλακιστεί θα επισκεφτεί το μνήμα της, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο, με το δικαστήριο να αποδέχεται ότι τέλεσε την πράξη του υπό συνθήκες ελαττωμένου καταλογισμού αφού έκανε δεκτή σχετική ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που βεβαίωνε διαταραχές ψυχικής φύσεως. Επιπλέον του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Ο 37χρονος εκτίει την ποινή του στο ψυχιατρικό κατάστημα κρατουμένων του Κορυδαλλού.