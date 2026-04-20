Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: X/ANI
Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού, στη νότια Ινδία, ενώ τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στο εργοστάσιο Vanaja Fireworks Industry, στην περιοχή Βιρουντουνάγκαρ.

Σύμφωνα με τις αρχές, αν και το εργοστάσιο έπρεπε να παραμένει κλειστό, περίπου 50 εργαζόμενοι βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων.

Δεύτερη έκρηξη κατά τη διάρκεια των διασώσεων

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη 13 άτομα, χωρίς ωστόσο να υποστούν σοβαρά εγκαύματα.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και έχει ξεκινήσει έρευνα, σύμφωνα με το BBC.

Μαρτυρίες για σκηνές χάους

Αυτόπτης μάρτυρας που νοσηλεύεται ανέφερε ότι περίπου 25 εργαζόμενοι βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο μπροστά από το εργοστάσιο όταν ξέσπασε η φωτιά, η οποία κατέστρεψε τουλάχιστον τρεις αίθουσες και μετέτρεψε τμήματα του κτιρίου σε ερείπια.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσκολεύτηκαν σημαντικά, καθώς εκρήξεις πυροτεχνημάτων συνεχίζονταν μέσα στο κτίριο.

Διώξεις κατά των υπευθύνων

Οι αρχές υπέβαλαν μήνυση κατά του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του εργοστασίου, οι οποίοι αναζητούνται. Τέσσερις ειδικές ομάδες έχουν συγκροτηθεί για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, με τις αρχές να αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι γυναίκες.

Υποψίες για παραβίαση κανόνων ασφαλείας

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο παραβιάσεων των κανόνων ασφαλείας, καθώς το εργοστάσιο δεν θα έπρεπε να λειτουργεί την Κυριακή, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως «πρώτη παράβαση».

Παρότι η μονάδα διέθετε άδεια λειτουργίας, διερευνώνται και άλλες πιθανές παρατυπίες.

Συχνά ατυχήματα στον κλάδο

Ατυχήματα σε εργοστάσια πυροτεχνημάτων δεν είναι σπάνια στην Ινδία, καθώς ο κλάδος, που καλύπτει ανάγκες για γάμους και εορτασμούς, έχει επανειλημμένα δεχθεί κριτική για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά οδυνηρό» και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο επικεφαλής της πολιτείας Ταμίλ Ναντού, Μ.Κ. Στάλιν, έκανε λόγο για «τεράστια θλίψη» και δήλωσε ότι έχουν δοθεί εντολές για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

