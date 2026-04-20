Τραμπ: Σήμερα η υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν στο Πακιστάν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα, Δευτέρα, στο Πακιστάν, την ώρα που κορυφαία στελέχη της αμερικανικής πλευράς βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν για συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ανέφερε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σε συνέντευξή του στη New York Post επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθώς και οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν ήδη αναχωρήσει, αναφέρει το Turkiye Today.

«Δεν παίζει κανείς παιχνίδια»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν παίζει παιχνίδια» και ότι η αποστολή των ΗΠΑ θα βρίσκεται στην πακιστανική πρωτεύουσα εντός της ημέρας.

Όπως είπε, «πηγαίνουν τώρα, θα είναι εκεί απόψε, ώρα Ισλαμαμπάντ».

Ανοιχτός σε απευθείας συνάντηση

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωπικής συνάντησης με την ηγεσία του Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν έχει «κανένα πρόβλημα» να συναντηθεί μαζί τους, εφόσον υπάρξει σχετική πρόθεση.

Τόνισε, ωστόσο, ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία παραμένει η πλήρης εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Επιφυλακτική στάση από το Ιράν

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών εμφανίστηκε πιο συγκρατημένο, αναφέροντας ότι «δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση» σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στις συνομιλίες.

Αντίκτυπος στις αγορές πετρελαίου

Στο μεταξύ, η ένταση στην περιοχή επηρέασε και τις αγορές ενέργειας, με το πετρέλαιο τύπου Brent να διαμορφώνεται περίπου στα 94 δολάρια το βαρέλι, μετά την κατάσχεση ιρανικού πλοίου την Κυριακή.

Προειδοποίηση για τις συνέπειες αποτυχίας

Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το ενδεχόμενο αποτυχίας των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις «δεν θα είναι ευχάριστες» σε μια τέτοια περίπτωση.

