Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήση Μυλωνάκη ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ

Με κοινή επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς ζητούν εκ νέου την κλήση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεωργίου Μυλωνάκη, καθώς – όπως αναφέρουν – «έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του τελευταίου στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν σήμερα οι πρώην πρόεδροι Σημανδράκος και Μπαμπασίδης – Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση μετά την κατάθεση Σαλάτα

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στηρίζουν το σκεπτικό τους στο γεγονός ότι κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο κ. Μυλωνάκης «παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης», καθώς και στο ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, «αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης διαθέτει κρίσιμη γνώση αλλά και ενεργό συμμετοχή σε πράξεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας», καταλήγουν.

Αναλυτικά η επιστολή:

Θέμα: Κλήση μάρτυρα

Κύριε Πρόεδρε,
Μετά την αδικαιολόγητη απόρριψη εκ μέρους σας του αιτήματός μας για κλήση κρίσιμων μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεωργίου Μυλωνάκη, έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του τελευταίου στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα:
1. Κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.
2. Κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας κ. Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης διαθέτει κρίσιμη γνώση αλλά και ενεργό συμμετοχή σε πράξεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας.
Παρακαλούμε, λοιπόν, για την άμεση κλήση του προκειμένου να εξετασθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι αιτούντες Βουλευτές

Μιλένα Αποστολάκη

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Μουλκιώτης

Ανδρέας Πουλάς 

10:58 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

