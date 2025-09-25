Μαρινέλλα: «Ουσιαστική μεταβολή δεν υπάρχει» – Τα νεότερα για την υγεία της έναν χρόνο μετά το βαρύ εγκεφαλικό

Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο η σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα υπέστη βαρύ εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρωδείου. Έναν χρόνο μετά, συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ουσιαστική μεταβολή στην κατάσταση της υγείας της δεν υπάρχει. Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά και ούτε ανταποκρίνεται σε εξωτερικά ερεθίσματα, ουσιαστικά δεν έχει επαφή με το περιβάλλον.

«Η ελπίδα υπάρχει και το ότι επί έναν χρόνο παλεύει είναι σημάδι αισιοδοξίας» τόνισε ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1. Η οικογένεια της ερμηνεύτριας δεν δέχεται επισκέψεις στο σπίτι, το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα μικρό νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως προ ημερών ο Αντώνης Ρέμος, είχε σχολιάσει την κατάσταση της Μαρινέλλας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Είναι στην κατάσταση που είναι εδώ και καιρό, δύσκολη αλλά σταθερή κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω στο Ηρώδειο αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν όλες εκείνες οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος».

Μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα α καπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως. Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει».

 

