Ξέσπασε η Κατερίνα Ζαρίφη: «Γιατί αυτή η χώρα είναι μία τεράστια μεζούρα;» – Το βίντεο στο TikTok

Ξέσπασε η Κατερίνα Ζαρίφη μετά και το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ για την Σίσσυ Χρηστίδου αλλά και γενικά για τα αρνητικά σχόλια που δέχονται όσοι προσπαθούν να αδυνατίσουν και για τον τρόπο που έχασαν κιλά.

Η παρουσιάστρια ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok και ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Καινούριο beef τώρα. ‘Αυτή αδυνάτισε αλλά με τις ενέσεις, άρα δεν πιάνεται’. ‘Αυτή αδυνάτισε αλλά πείνασε. Αυτής πιάνεται’. Τώρα έχουμε αρχίσει να beefάρουμε μεταξύ μας για το πώς έχασε ο καθένας το βάρος του».

Και πρόσθεσε: «Πραγματικά, γιατί αυτή η χώρα είναι μια τεράστια μεζούρα; Μήπως να αφήσουμε τον καθένα να αυτοδιαχειριστεί το σώμα του και γενικότερα το πώς θέλει να πορεύεται σε αυτή τη ζωή; Αν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, εντάξει. Θα αρχίσουμε τώρα να μαλώνουμε μεταξύ μας για το πώς έχασε ο κάθε άνθρωπος το βάρος; Ελπίζω ότι ξέρουμε ο καθένας ποιο είναι το καλό του. Για τον εαυτό του εννοώ, όχι για τον διπλανό του».

Δείτε το βίντεο: