Τηλεθέαση (24/9): Πρεμιέρα με το δεξί για τον «Άγιο Έρωτα» – Τα νούμερα για την prime time

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Την Τετάρτη (24/9) έκανε πρεμιέρα στην Prime Time η σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας. Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε για να δει την συνέχεια στον… απαγορευμένο έρωτα της Χλόης και του πατέρα Νικόλαου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Άγιος Έρωτας – Πρεμιέρα  18,3
  • MEGA – Η γη της Ελιάς  14,0
  • ANT1 – Grand Hotel  12,5
  • STAR – Ξένη ταινία – Wrath of man  10,8
  • MEGA – Στο παρά πέντε  8,4
  • SKAI – Exathlon  7,5
  • OPEN – La promesa  4,4
  • OPEN – Ξένη ταινία – Οι φήμες λένε  3,2
    LATE NIGHT
  • ALPHA – Ξένη ταινία – Επικίνδυνες αποστολές  12,4
  • ANT1 – Grand Hotel E  10
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα  7,4
  • SKAI – Νόμος και τάξη  7,4
  • OPEN -Ξένη ταινία – Ονειροπαγίδα  6,7
  • STAR – Φάρμα Ε  5,4

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Άγιος Έρωτας – Πρεμιέρα 14,8%
  • STAR -Ξένη ταινία – Wrath of man 11,8%
  • MEGA – Στο παρά πέντε 11,8%
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 10,9%
  • ANT1 -Grand Hotel 7,1%
  • SKAI – Exathlon 7%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Οι φήμες λένε 4,7%
  • OPEN – La promesa 1,1%
    LATE NIGHT
  • ALPHA – Ξένη ταινία – Επικίνδυνες αποστολές 12,5%
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 9,5%
  • ANT1 – Grand Hotel E 6,6%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Ονειροπαγίδα 6,4%
  • SKAI – Νόμος και τάξη 5,5%
  • STAR – Φάρμα Ε 4,2%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σιωπηλή κρίση «υπερμύκητα» στην Ελλάδα-Πέντε ισχυρά όπλα για τον περιορισμό του

Φραγμένες αρτηρίες: Ποια μπορεί να είναι τα συμπτώματα – Πώς αντιμετωπίζονται

Νέοι λογαριασμοί ρεύματος: Τι εξετάζεται για τις κρατικές επιδοτήσεις- Όλες  οι τελευταίες πληροφορίες

Υπουργείο Ανάπτυξης: Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Σε ποια προϊόντα εστιάζονται οι έλεγχοι

Η Apple προειδοποιεί όλους τους χρήστες iPhone – Μη χρησιμοποιείτε το Google Chrome

Άνδρας εξηγεί γιατί έχει 600 τατουάζ του KSI σε όλο του το σώμα – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:12 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (24/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (24/9) για τις εκπομπές της πρ...
05:48 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 25/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 25/9/2025.
05:43 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 25/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 25/9/2025.
05:38 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 25/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 25/9/2025.
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος