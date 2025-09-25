Τηλεθέαση (24/9): Πρεμιέρα με το δεξί για τον «Άγιο Έρωτα» – Τα νούμερα για την prime time

Την Τετάρτη (24/9) έκανε πρεμιέρα στην Prime Time η σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας. Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε για να δει την συνέχεια στον… απαγορευμένο έρωτα της Χλόης και του πατέρα Νικόλαου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Άγιος Έρωτας – Πρεμιέρα 18,3

MEGA – Η γη της Ελιάς 14,0

ANT1 – Grand Hotel 12,5

STAR – Ξένη ταινία – Wrath of man 10,8

MEGA – Στο παρά πέντε 8,4

SKAI – Exathlon 7,5

OPEN – La promesa 4,4

OPEN – Ξένη ταινία – Οι φήμες λένε 3,2

LATE NIGHT

ALPHA – Ξένη ταινία – Επικίνδυνες αποστολές 12,4

ANT1 – Grand Hotel E 10

MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 7,4

SKAI – Νόμος και τάξη 7,4

OPEN -Ξένη ταινία – Ονειροπαγίδα 6,7

STAR – Φάρμα Ε 5,4

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό