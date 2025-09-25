Ερντογάν: Επιστρέφει έπειτα από 6 χρόνια στον Λευκό Οίκο – Τα 7 κρίσιμα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης με Τραμπ

Το κόκκινο χαλί στρώνει στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς εξετάζει το θέμα της πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Η τελευταία φορά που ο Τούρκος πρόεδρος επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο ήταν το 2019 και σήμερα επιστρέφει με μία γεμάτη ατζέντα η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αγορά μαχητικών F-35, τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, την Συρία, τον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα και την Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δύο ηγέτες έχουν μία «πολύ καλή σχέση» παρά το γεγονός ότι η σχέση ΗΠΑ – Τουρκίας έχει περάσει αρκετά σκαμπανεβάσματα. Αρκετοί στην Ουάσινγκτον βλέπουν αρνητικά την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Τουρκίας και τη φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, τις φιλικές σχέσεις Άγκυρας – Μόσχας αλλά και τη σκληρή ρητορική του Τούρκου προέδρου έναντι του Ισραήλ, στενού συμμάχου των ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος καλλιέργησε την ελπίδα στην Τουρκία ότι η επίλυση του θέματος με τα F-35 είναι κοντά. Ωστόσο να σημειωθεί ότι η πώληση των μαχητικών στην Τουρκία θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου.

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας μεγάλης συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα 7 θέματα της ατζέντας

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο τα θέματα που θα ανοίγει ο Τούρκος πρόεδρος στην συνάντηση με τον Τραμπ είναι:

⦁ Συρία: Η Άγκυρα στηρίζει τον μεταβατικό πρόεδρο, Αχμέντ αλ Σάρα και αναμένεται να θέσει το θέμα του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας της Συρίας. Το τελευταίο διάστημα το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει χτυπήματα σε συριακό έδαφος και δείχνει να επιθυμεί να έχει λόγο στην επόμενη ημέρα στην χώρα. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα των Κούρδων της Συρίας οι οποίοι υποστηρίζονται από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και σε αυτό το ζήτημα ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει την παρέμβαση του Τραμπ.

⦁ Συνεργασία στους τομείς της Άμυνας και της Αεροπλοΐας: Ο Ερντογάν φέρεται να έχει στην βαλίτσα του σχέδια για ενίσχυση της συνεργασίας ΗΠΑ – Τουρκίας σε Άμυνας και Αεροπλοΐα που θα αποφέρουν εκατομμύρια δολάρια στις δύο χώρες.

⦁ Πώληση F-35: Το αμερικανικό μπλόκο στην αγορά των μαχητικών από την Τουρκία ήρθε αφού η Άγκυρα αγόρασε το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400. Οι φόβοι Αμερικανών αξιωματούχων ήταν όταν εάν η Τουρκία αποκτούσε και τα αμερικανικά μαχητικά οι Ρώσοι θα μπορούσαν να εντοπίσουν τα ευάλωτα σημεία τους. Τώρα η Άγκυρα φαίνεται να αναζητά μία φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα Milliyet, είναι πιθανόν η Τουρκία να προτείνει ότι δεν θα ενεργοποιήσει τους S-400 εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως εναέρια επίθεση, προκειμένου να δεχτεί η Ουάσινγκτον να πουλήσει τα μαχητικά.

⦁ Ισραηλινός πόλεμος στην Γάζα: Ο Ερντογάν θέτει ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της Γάζας, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος επιθυμεί να αυξήσει την επιρροή του στον μουσουλμανικό κόσμο. Έτσι θα θέσει το ζήτημα του πολέμου στην Γάζα.

⦁ Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Τούρκος πρόεδρος που επιθυμεί και έχει πετύχει σε έναν βαθμό η χώρα του να έχει συμμετοχή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θα συζητήσει το θέμα με τον Τραμπ.

⦁ Ανατολική Μεσόγειος: Ο Ερντογάν θα θίξει και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την Milliyet, η Άγκυρα είναι ενοχλημένη με την συμφωνία που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Λευκωσία για αμυντική συνεργασία αλλά και την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αγοράσει συστήματα αεράμυνας από το Ισραήλ.

⦁ Θεολογική Σχολή της Χάλκης: Το θέμα του ανοίγματος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης συζητήσει στην συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα. Έτσι ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμάται ότι θα θέσει το ζήτημα στον Τούρκο πρόεδρο.