Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς – Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά ως ειδικοί φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ.

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς – Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά ως ειδικοί φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ.
Την πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. 100 Ρομά σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λίγες ημέρες μετά την αναγγελία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για εγκατάσταση δύναμης 70-100 αστυνομικών σε καταυλισμούς για τον έλεγχο της παραβατικότητας.

Η διαδικασία αυτή που αναμένεται, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου, έχει κύριο στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και τη δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και όπου υπάρχει πυκνότητα Ρομά, καθώς η συγκεκριμένη κοινότητα θεωρείται ότι έχει μεγάλο μερίδιο (άνω του 50%-60%) στις κλοπές, τις διαρρήξεις αλλά και τις απάτες.

Τα στελέχη της Λεωφόρου Κατεχάκη αναφέρουν ότι «έτσι θα είναι καλύτερη η κατανόηση των επιλογών και των διεργασιών εντός της κοινότητας των Ρομά που οδηγούν στην παρανομία καθώς και την οικογενειακή δομή ορισμένων συμμοριών». Είναι ενδεικτικό ότι επιτελείς των αρχών ασφαλείας είχαν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σύσταση ειδικής επιτροπής για να υπάρξει υπέρβαση ορισμένων νομοτεχνικών ζητημάτων που αφορούν στον προσδιορισμό των προσόντων και των ιδιοτήτων των συγκεκριμένων υποψηφίων για την πρόσληψη ενστόλων. Και αυτό γιατί οι Ρομά είναι Έλληνες πολίτες και δεν θεωρήθηκε ευχερής ο σχετικός διαχωρισμός, προκειμένου να μη διατυπωθούν αιτιάσεις για διακρίσεις σε βάρος αυτής της κοινωνικής ομάδας, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία.

Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε τα τελευταία 24ωρα η πρόσληψη ως ειδικών φρουρών 100 Ρομά, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα Ρομανί, με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να μην αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως «μυστικοί» αστυνομικοί. Ζητούμενο είναι η ανταπόκριση που θα υπάρξει από πολίτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο αίτημα ένταξης στην Αστυνομία και η αντιμετώπιση που θα τύχουν από τις κοινότητές τους. Όπως εξίσου σημαντικά κρίνονται η διαχείριση ένστολων Ρομά και το εάν θα υπάρξουν ζητήματα «διάβρωσης» προς όφελος ορισμένων ποινικών.

Οι συγκεκριμένοι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως η Ηλεία), όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Ρομά. Μάλιστα αν το συγκεκριμένο εγχείρημα πετύχει, πιθανόν να υπάρξουν και νέες προσλήψεις από τη συγκεκριμένη κοινότητα στις αρχές ασφαλείας.

