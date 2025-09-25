Νέοι λογαριασμοί ρεύματος: Τι εξετάζεται για τις κρατικές επιδοτήσεις

Στο τραπέζι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φαίνεται να έχει πέσει ξανά η εφαρμογή του μοντέλου των κρατικών επιδοτήσεων στους νέους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το μέτρο αυτό δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου εάν η μέση χονδρική τιμή ρεύματος για τον μήνα Οκτώβριο διαμορφωθεί σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από αυτά του Σεπτεμβρίου.

Τα σενάρια

Μάλιστα αρμόδιες πηγές αναφέρουν στο enikonomia.gr κάποια από τα σενάρια που φαίνεται να επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις επιδοτήσεις. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι τα εξής:

Για τους οικιακούς καταναλωτές

Για μηνιαίες καταναλώσεις ρεύματος έως 500kWh, η ενίσχυση εξετάζεται να διαμορφωθεί περίπου στα επίπεδα των 15 ευρώ ανά MWh ή 1,5 λεπτό ανά kWh, χωρίς δηλαδή να υπάρξουν κάποιες αποκλίσεις από αυτές τις τιμές. Και εάν το μέτρο αυτό εφαρμοστεί, μένει να φανεί εάν θα αφορά μόνο τους καταναλωτές, που θα είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους δικαιούχους του ΚΟΤ

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση μπορεί να κυμανθεί περίπου στα 35 ευρώ ανά MWh ή 3,5λεπτά ανά kWh για το σύνολο της κατανάλωσης, χωρίς όμως υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις από αυτές τις τιμές.

Για τις επιχειρήσεις

Δύο λύσεις φαίνεται πως εξετάζονται για τους λογαριασμούς ρεύματος των επιχειρήσεων σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr. Αυτές είναι οι εξής:

Η μια είναι πως εάν η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος εκτοξευθεί και δεν είναι διαχειρίσιμη τότε ενδέχεται να χορηγείται κρατική επιδότηση σε μηνιαία βάση στους λογαριασμούς επιχειρήσεων.

Η άλλη είναι πως εάν η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος είναι διαχειρίσιμη, τότε εξετάζεται να δίνεται επιδότηση ανά τρίμηνο. Υπενθυμίζεται πως το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τους μήνες Δεκεμβρίου του 2024- Φεβρουαρίου 2026 και αφορούσε τέσσερις κατηγορίες επιχειρήσεων και η μοναδιαία επιδότηση διαμορφώνονταν αναλόγως του ύψους των ακαθάριστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2023 ή του κύριου ΚΑΔ τους. Μάλιστα τα ποσά της επιδότησης που δίνονταν ήταν 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) και 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

Για τις βιομηχανίες

Εξετάζεται να στηριχθούν οι λογαριασμοί ενεργειακού κόστους όλων των βιομηχανιών.

Οι τελικές αποφάσεις

«Πάντως η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να αποφασίσει στο τέλος του τρέχοντος μηνός με αρχές του επόμενου μήνα για το εάν θα στηρίξει τους καταναλωτές ρεύματος με τη χορήγηση των κρατικών επιδοτήσεων ή με κάποια άλλα μέτρα» όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές μιλώντας στο enikonomia.gr

Ρεύμα: Πώς διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του στη χώρας μας

Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να βρίσκεται η τιμή χονδρικής ρεύματος στη χώρα μας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας παρά το ότι πέφτει σήμερα κάτω από το επίπεδο των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα καταγράφει σήμερα μια πτώση της τάξεως του 13% και διαμορφώνεται στα 86,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 100, 11 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν χθες και 103,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο του έτους μέχρι στιγμής δηλαδή στα 35,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Μένει όμως να φανεί το πώς θα κινηθεί και το διάστημα η τιμή του ρεύματος καθώς η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα είναι ασταθής.

Η εκστρατεία

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να αρχίσει σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr αρχές Νοεμβρίου, το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος έτους την εκστρατεία ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού για τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος (όπως πράσινα -κυμαινόμενα ειδικά, μπλε-σταθερά και τα νέα υβριδικά τιμολόγια).

Ο στόχος του υπουργείου είναι να ενημερώσει μέσω της καμπάνιας αυτής τους καταναλωτές για τις εναλλακτικές μεθόδους τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και να τις αποσαφηνίσει. Η ενημέρωση ενδεχομένως να γίνει σύμφωνα με το ίδιες πληροφορίες μέσω social media (πχ facebook, instagram, twitter κλπ), Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (πχ κανάλια, εφημερίδες κλπ).

Παράλληλα επισημαίνεται πως οι καταναλωτές θα πρέπει να εκπαιδευτούν να διαβάζουν και τα πολύ ψιλά γράμματα των συμβολαίων για το ρεύμα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο ενεργειακός αναλφαβητισμός.