Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τον 20χρονο ναυτικό – «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο 20χρονος ναυτικός στο Blue Star Chios, όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα, στο ισόγειο γκαράζ, εξετάζουν οι Αρχές. Χθες το απόγευμα, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες εν πλω, όταν ο ναυτικός, με ειδικότητα καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Με τον κατάπλου στον Πειραιά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα του γκαράζ λειτουργούσε χειροκίνητα. Ο άτυχος νέος είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο και κάλεσαν σε πανλιμενική κινητοποίηση στον Πειραιά, ενώ η ΠΕΝΕΝ κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας. Η ΠΝΟ ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Blue Star Ferries, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος, γνωστοποιώντας ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου δεν θα εκτελεστεί.

Aπεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοΐας από δύο ναυτεργατικά σωματεία

Κάλεσμα και στα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοϊας, μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στα πλοίο «Blue Star Χίος», απηύθυναν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01′ και λήγει στις 24:00.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ, που πραγματοποιεί 24ωρη απεργία στο πλοίο, κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τη Blue Star Ferries

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εξέφρασαν «τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη».

Και πρόσθεσαν: «Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη. Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί.»

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Τις πρωινές ώρες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για τον τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος (ειδικότητας καθαριστή) του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» Ν.Π. 10883, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Πειραιά», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Και συνέχισε: «Συγκεκριμένα, ο 20χρονος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ρόδου προς τα λιμάνια Χάλκης-Διαφανίου-Καρπάθου-Κάσου-Ανάφης-Θήρας-Πειραιά, κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά και ο 20χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου, για παράβαση του άρθρου 302 Π.Κ. “Ανθρωποκτονία από αμέλεια”».

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό, ο οποίος είχε μόλις μπαρκάρει, ήταν μόλις δέκα ημέρες στη θάλασσα. Σύμφωνα με το ERTNews, ο 20χρονος βρήκε τον θάνατο το πρωί της Τετάρτης, όταν κατέβηκε στο γκαράζ του πλοίου προκειμένου να περάσει στο μηχανοστάσιο και να ξεκινήσει την βάρδιά του.

Ο 20χρονος παγιδεύτηκε και βρήκε τον θάνατο από την βαριά σιδερένια πόρτα, συρόμενη, υδατοστεγή πόρτα που διαθέτει το πλοίο προκειμένου να διασφαλίσει τον πλου του, σε περίπτωση που το καράβι για κάποιο λόγο ξεκινήσει να βάζει νερά.

Η πόρτα αυτή λειτουργεί με τοπικό μοχλό. Ο 20χρονος φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι κατέβασε με το χέρι του αυτόν τον μοχλό. Η πόρτα ξεκίνησε να ανοίγει, δεν μπόρεσε όμως να την διασχίσει για λόγους που διερευνώνται αυτή τη στιγμή. Παγιδεύτηκε, ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία της πόρτας από τη γέφυρα όταν το πλοίο βρίσκεται εν κινήσει, όταν είναι εν πλω. Ξεκίνησε λοιπόν η πόρτα να κλείνει με αποτέλεσμα να παγιδευτεί, να εγκλωβιστεί και να βρει με αυτό τον τρόπο φρικτό θάνατο.