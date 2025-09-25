«Μετωπική» σύγκρουση με την ακρίβεια – Σε ποια προϊόντα εστιάζονται οι έλεγχοι

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους Έλληνες πολίτες, το υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλη τη διατροφική αλυσίδα από την παραγωγή και τους μεσάζοντες και φυσικά στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δώσει ξεκάθαρες εντολές να μην υπάρξει καμία ανοχή σε όσους παραβαίνουν την νομοθεσία και παραπλανούν τους καταναλωτές. Από αυτούς τους ελέγχους προέκυψαν και τα πρόστιμα σε 2 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Και όλα αυτά την στιγμή που οι καταναλωτές είναι αντιμέτωποι με σημαντικές ανατιμήσεις στο κρέας και στη φέτα, που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και το 10%, εάν δεν μπει άμεσα ένα “φρένο” στην ευλογιά των αιγοπροβάτων. Και αυτό θα γίνει σύμφωνα με γνώστες του θέματος επειδή θα υπάρξει έλλειψη προϊόντων στην ελληνική αγορά. Στο κρέας, στο γάλα, στις σοκολάτες, στον καφέ και σε πολλά άλλα προϊόντα οι τιμές των οποίων έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, εστιάζονται και οι έλεγχοι που κάνουν οι ελεγκτικές Αρχές.

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέσα Οκτωβρίου θα νομοθετηθεί η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη.

Ουσιαστικά θα ενώσουν τις δυνάμεις τους η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με την νέα δομή να λειτουργεί στα πρότυπα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρωταρχικός στόχος είναι να γνωρίζουν οι πολίτες ότι από την στιγμή που θα λειτουργήσει η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται σε έναν και μόνο Οργανισμό για θέματα που αφορούν την ακρίβεια αλλά και γενικότερα για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς να κάνει «πρεμιέρα» πριν από το Πάσχα του 2026, δηλαδή πριν από τον ερχόμενο Απρίλιο και θα ενισχυθεί με τουλάχιστον 300 ελεγκτές.

Επίσης το υπουργείο Ανάπτυξης αναμένει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε συνεργασία με τις βιομηχανίες να ανακοινώσουν την λίστα με τα 1.000 προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές, τις αμέσως επόμενες ημέρες.