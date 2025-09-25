Έμμεση απάντηση Εμανουέλ Μακρόν σε Ντόναλντ Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι θέμα αντίληψης, αφού η επιστήμη είναι σαφής

Enikos Newsroom

διεθνή

Έμμεση απάντηση Εμανουέλ Μακρόν σε Ντόναλντ Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι θέμα αντίληψης, αφού η επιστήμη είναι σαφής

Η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα δεν είναι «θέματα αντίληψης», αφού «η επιστήμη είναι αρκετά σαφής» επ’ αυτών, δήλωσε χθες Τετάρτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απαντώντας εμμέσως στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη χλεύασε τις αξιολογήσεις της επιστημονικής κοινότητας για το κλίμα.

«Η επιστήμη πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των παρατηρήσεων και των πολιτικών μας», επέμεινε ο πρόεδρος της Γαλλίας κατά τη διάρκεια μια ειδικής μίνι συνόδου για το κλίμα που διεξήχθη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Μερικές φορές ακούμε τοποθετήσεις που θα επέτρεπαν να ριζώσει η ιδέα ότι τα ζητήματα του κλίματος ή της βιοποικιλότητας είναι κατά κάποιον τρόπο θέματα αντίληψης, ότι η επιστήμη δεν είναι τόσο σαφής», είπε ο Μακρόν, χωρίς να κατονομάσει κάποιον. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η επιστήμη είναι αρκετά σαφής», συμπλήρωσε.

«Σε κάθε περίπτωση, οι δεόντως διαπιστευμένοι επιστήμονες, αναγνωρισμένοι από τους συναδέλφους τους, αφήνουν ελάχιστες αμφιβολίες. Επομένως, ας συνεχίσουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας στην επιστήμη», τόνισε ο γάλλος πρόεδρος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για προτεραιότητα που θα θέσει στην G7, της οποίας η Γαλλία θα αναλάβει την προεδρία την ερχόμενη χρονιά.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη ότι η κλιματική αλλαγή ήταν «η μεγαλύτερη απάτη» σε βάρος του κόσμου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε IQ 140+ και «μάτι γαρίδα»; Βρείτε τον κρυμμένο παπαγάλο σε αυτό το όμορφο τεστ παρατηρητικότητας

Το τελετουργικό βότανο της Αμερικής που μπορεί να ενισχύσει τον εγκέφαλο και να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας

Υπουργείο Ανάπτυξης: Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Σε ποια προϊόντα εστιάζονται οι έλεγχοι

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 20ΠΔΑ/2024 για θέσεις στελεχών στον ΟΑΣΠ: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η...

Αυτά είναι τα νέα χαρακτηριστικά που έρχονται στα Samsung Galaxy με το One UI 8.5

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
06:31 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Νεκροί επτά μοναχοί από πτώση τελεφερίκ

Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν τελεφερίκ εκτροχιάστηκε το...
06:23 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: Προετοιμασία σχεδίων μαζικών απολύσεων σε περίπτωση shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις αμερικανικές υπηρεσίες την Τετάρτη να προετοιμάσουν σχέδια μαζικ...
06:08 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα: Στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιλυθεί η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δεν έκρυψε χθες, Τετάρτη, την αισιοδοξία τ...
05:00 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη – Κρίσιμες συναντήσεις και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στις εργασίες της ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος