Rihanna: Γέννησε το τρίτο της παιδί – Η τρυφερή ανάρτηση και το φύλο του μωρού

Η Rihanna έγινε μητέρα για τρίτη φορά και μοιράστηκε η ίδια την ευχάριστη είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας γέννησε στις 13 Σεπτεμβρίου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, στο οποίο έδωσε το όνομα Rocki Irish Mayers.

Η τραγουδίστρια έχει ήδη δύο παιδιά με τον σύντροφό της, Asap Rocky: τον γιο της RZA και τον γιο της Riot. Πλέον, στην οικογένεια προστέθηκε και η πρώτη τους κόρη, γεγονός που γέμισε χαρά το ζευγάρι.

Η Rihanna ανέβασε μια φωτογραφία από το μαιευτήριο, στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της, αλλά και ακόμη ένα στιγμιότυπο με ροζ γάντια του μποξ, υπαινιγμός στο όνομα του μωρού, Rocki, που θυμίζει την εμβληματική ταινία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.