Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη – Κρίσιμες συναντήσεις και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του είναι ιδιαίτερα πυκνό, με συναντήσεις με ηγέτες και αξιωματούχους από διάφορες χώρες, αλλά και με οργανώσεις διεθνούς κύρους.

Την Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Al-Khalid Al-Sabah, με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Al Jaber, καθώς και με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC) Ronald Lauder. Στο ίδιο πλαίσιο θα συναντηθεί και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις, ενισχύοντας έτσι τον διάλογο της Ελλάδας με την εβραϊκή κοινότητα.

Την Παρασκευή, στις 15:15 (ώρα Ελλάδος), ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg, μιλώντας στον αρχισυντάκτη του Bloomberg News, John Micklethwait. Στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ στις 18:45 (ώρα Ελλάδος) θα ανέβει στο βήμα της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα απευθύνει την κεντρική του ομιλία.

