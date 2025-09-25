Δανία: Νέες θεάσεις drones σε τρία αεροδρόμια – Σε επιφυλακή οι αρχές

Οι αρχές της Δανίας βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς καταγράφηκαν νέες αναφορές για την παρουσία drones κοντά σε αεροδρόμια σε τρεις ακόμη πόλεις. Πρόκειται για το Έσμπιεργκ, το Σόντερμποργκ και το Σκρίντστρουπ, όπου πολίτες ενημέρωσαν τις αρχές για ύποπτες πτήσεις στον εναέριο χώρο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα drones εντοπίστηκαν σε περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια και ότι δυνάμεις ασφαλείας έχουν ήδη μεταβεί στα σημεία. Στόχος είναι να επαληθευτούν οι πληροφορίες και να αξιολογηθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τις πτήσεις.

Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη βόρεια Δανία παραμένει κλειστό. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τον εντοπισμό drones στον εναέριο χώρο της πόλης, γεγονός που οδήγησε σε αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου για λόγους ασφαλείας.