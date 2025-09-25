Άριελ Κωνσταντινίδη: «Ήμουν αποφασισμένη, όμως πολλές φορές αναρωτήθηκα μήπως μου έχει γίνει έμμονη ιδέα»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα On Time, αναφερόμενη στις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια αναφορά της στην πρόσφατη εγκυμοσύνη της, αλλά και στις στιγμές που ένιωσε απογοήτευση στη διαδρομή.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε ότι δέχθηκε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο θετικά όσο και αρνητικά, μερικά μάλιστα από γυναίκες. «Δεν το πήρα προσωπικά, διότι είναι σαν να δίνω μια παράσταση ή σαν να είμαι ζωγράφος και να φτιάχνω έναν πίνακα. Έκανα ένα δημιούργημα, λοιπόν, και είναι τι αφορμή σου δίνει εσένα και τι σου ξυπνάει. Δεν το πήρα προσωπικά, αλίμονο. Και ένας καλλιτέχνης αυτό κάνει, σου δίνει μια αφορμή για να σκεφτείς, σου ξυπνάει συναισθήματα. Αυτά λοιπόν που είπαν αυτές οι γυναίκες για μένα έχουν να κάνουν με τη δική τους ζωή, τους φόβους τους, τα θέλω τους, τους συμβιβασμούς τους, ενδεχομένως τη δειλία τους ή τις επιθυμίες τους που δεν κάνανε πράξη. Οπότε δεν με αγγίζουν» σημείωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Ίσα ίσα που μπορώ να σου πω ότι σκέφτομαι “α, τι ωραία. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, όλο αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που ξυπνάει τόσα συναισθήματα”. Αλίμονο αν ξυπνούσε μόνο θετικά συναισθήματα. Κάτι δεν θα πήγαινε καλά, θα ήταν ψεύτικο».

Σε ερώτηση αν απογοητεύτηκε, η ίδια απάντησε: «Ήμουν αποφασισμένη, όμως πολλές φορές δείλιασα, σταμάτησα, αναρωτήθηκα μήπως μου έχει γίνει έμμονη ιδέα. Για να το θέλω τόσο πολύ, τι κρύβει αυτό; Και κρύβονταν πολλά πίσω από την απόφαση μου. Τελικά ένιωσα ότι ήταν και μια αποστολή. Ακριβώς επειδή εγώ είμαι το τρίτο παιδί της οικογένειας, ήμουν στο να σώσω την οικογένεια. Ήθελα, λοιπόν, εγώ η ίδια να γεννήσω το τρίτο μου παιδί, αλλά δεν θα σώσω κανέναν».

Η Άριελ Κωνσταντινίδη τόνισε επίσης ότι δεν μίλησε ποτέ δημόσια για τις εξωσωματικές διαδικασίες, παρότι πολλές γυναίκες επικοινώνησαν μαζί της αναζητώντας συμβουλές. «Πολλές γυναίκες έχουν απευθυνθεί σε εμένα ακριβώς γιατί είχε να κάνει με το ότι “ξέρεις, προσπαθώ τόσα χρόνια. Που πήγες, τι έκανες, πως τα κατάφερες;”. Σε πολλά μηνύματα απάντησα και είπα ότι τα δικά μου βήματα δεν είναι και τα δικά σου. Τα δικά μου βήματα είναι προσωπικά και, αν έχεις πάρει τα βήματα μου, μπορεί να μη φτάσεις στον ίδιο προορισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, σημείωσε με έμφαση: «Δεν είχα κανένα θέμα με την επιλογή που έκανα. Το παιδί είναι δικό μου. Είναι μέσα από τη σάρκα μου, μέσα από το αίμα μου, μέσα από τα κόκαλα μου, δεν διαφέρει σε τίποτα από τα άλλα μου δυο παιδιά – μόνο σε σχέση με τον πατέρα τους».