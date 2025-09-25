Καναδάς: Το TikTok δεν προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών

Καναδάς: Το TikTok δεν προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών

Οι προσπάθειες του TikTok να περιορίσει τη χρήση της εφαρμογής από παιδιά και να προστατεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα κρίθηκαν ανεπαρκείς, σύμφωνα με έρευνα που ολοκληρώθηκε στον Καναδά. Τα στοιχεία έδειξαν ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στη χώρα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κάθε χρόνο, παρότι η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 13 ετών.

Η έρευνα κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το TikTok συνέλεξε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες από ανήλικους και τις αξιοποίησε για διαδικτυακό μάρκετινγκ και στοχευμένο περιεχόμενο. Ο Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά, Philippe Dufresne, τόνισε ότι η πλατφόρμα συγκεντρώνει τεράστιες ποσότητες δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιεί για να καθορίζει το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, με πιθανές βλαβερές συνέπειες για τους νέους.

Σε απάντηση, το TikTok δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε νέα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των χρηστών στον Καναδά, αν και αμφισβητεί μέρος των ευρημάτων. Εκπρόσωπος της εταιρείας σημείωσε ότι «παρά τη διαφωνία με ορισμένα σημεία, παραμένουμε δεσμευμένοι στη διαφάνεια και την προστασία της ιδιωτικότητας».

Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εφαρμογή βρίσκεται υπό παγκόσμιο έλεγχο για την επίδρασή της στους χρήστες αλλά και για ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το TikTok και το Πεκίνο έχουν επανειλημμένα αρνηθεί τις σχετικές κατηγορίες, την ώρα που σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη υιοθετηθεί μέτρα περιορισμού της χρήσης της εφαρμογής σε επίσημες συσκευές, με στόχο την προστασία δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.

