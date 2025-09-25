Europa League: Πρεμιέρα με «διπλό» για την Ρόμα με… βασικό Τσιμίκα – «Άγγιξε» τη νίκη η Νότιγχαμ, αλλά… ο Άντονι είχε άλλα σχέδια

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League πρόσφερε έντονες συγκινήσεις και σημαντικά αποτελέσματα. Από την Κυανή Ακτή μέχρι το Βελιγράδι, οι ομάδες έδωσαν μάχες που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Ρόμα ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 2-1 της Νις. Ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίστηκε βασικός σε όλο το ματς και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καθώς μοίρασε την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Μαντσίνι. Σημαντικό στοιχείο για την ιταλική ομάδα ήταν ότι τα δύο τέρματα σημειώθηκαν από τους στόπερ της, τον Μαντσίνι και τον Εντικά, δείχνοντας το εύρος των επιθετικών λύσεων της.

Στη Σεβίλη, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Άγγελου Ποστέκογλου άγγιξε μία σπουδαία νίκη απέναντι στη Μπέτις. Οι Άγγλοι γύρισαν το σκορ και προηγήθηκαν 2-1, όμως ο Άντονι σκόραρε λίγο πριν το φινάλε, χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στους γηπεδούχους, που απέφυγαν την ήττα μέσα στο σπίτι τους.

Στο Ζάγκρεμπ, η Ντιναμό λύγισε με 2-1 τη Φενέρμπαχτσε, χάρη στην καθοριστική συμβολή του Μπέλιο, που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του. Την ίδια ώρα, στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας και η Σέλτικ δεν κατάφεραν να βρουν νικητή, μένοντας στο 1-1 και μοιράζοντας τους βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

  • Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0
  • ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
  • Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1
  • Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Φενερμπαχτσέ 3-1
  • Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2
  • Νις – Ρόμα 1-2
  • Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
  • Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1
  • Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0

