Μεγαλείο ψυχής από Φλιώνη της ΑΕΚ: Παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό παρά την απώλεια του πατέρα του

Μπορεί ο Δημήτρης Φλιώνης να έχασε αιφνιδίως τον πατέρα του και να έκανε ταξίδι-αστραπή στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο θα ενισχύσει κανονικά την ΑΕΚ στο σημερινό (30/5, 17:15) Game 2 με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena για την ημιτελική φάση των πλέι οφ της Greek Basketball League.

Ο 29χρονος αρχηγός της Ένωσης δεν θέλησε να αφήσει μόνη την ομάδα του στο ματς, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Γιώργος Νικολάου.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Τι κι αν μιλήσαμε όλοι μαζί του, με πρώτο τον προπονητή, για να πράξουμε το αυτονόητο;

Να τον πείσουμε, ότι προέχει να μείνει στην πατρίδα του, κοντά στη μητέρα και στ’ αδέλφια του, απερίσπαστος από τα μικρά και γήινα. Ο ίδιος μας έλεγε από χθες «μας πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη; Έχουμε αγώνα…»

Ο Δημήτρης συμπληρώνει πάνω από 1000 χιλιόμετρα σε διάστημα μερικών ωρών, κουβαλώντας το ασήκωτο βάρος της τραγικής απώλειας, και τελικά θα είναι ΠΑΡΩΝ!

Ο Δημήτρης, με τον αδιανόητο ψυχισμό και τον ανεπιτήδευτο ιδεαλισμό, «που δε γεννήθηκε στην ΑΕΚ», αλλά «ανδρώθηκε στην ΑΕΚ» και αποτελεί «ισόβιο μέλος της οικογένειάς μας», είναι το παιδί, που όλοι οι μπαμπάδες θα ‘θελαν…

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ του, που ξεκίνησε βιαστικά χθες το ταξίδι προς το Αιώνιο Φως, και που του μεταλαμπάδευσε τα ιδανικά της αφοσίωσης και της αξιοσύνης, θα ήταν/είναι υπερήφανος για τον σπουδαίο Γιο του! Και εμείς όλοι, εδώ, στην ΑΕΚ, είμαστε Υπερήφανοι.

ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΟΝ ΑΞΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΑΣ…

Κουράγιο, AΡΧΗΓΕ!».