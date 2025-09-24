Βοιωτία: Η 62χρονη ήθελε να φύγει στο εξωτερικό πριν αποκαλυφθεί η «δράση» της – Είχε προσεγγίσει 3 γυναίκες για να υποδυθούν την μητέρας της

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την 62χρονη, που έθαψε την μητέρα της στο σπίτι, για να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας, στη Βοιωτία. Η πρώην προϊσταμένη ΚΕΠ, όπως αποκαλύπτεται, φέρεται να προσπαθούσε να διαφύγει στο εξωτερικό, πριν αποκαλυφθεί ότι η μητέρα της έχει πεθάνει.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια έχει αφεθεί ελεύθερη, καθώς μέχρι στιγμής δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα, ενώ ερευνάται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. «Φως» στις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας αναμένεται να δείξουν οι ειδικές εξετάσεις στα οστά της, ενώ από δείγμα του χώματος, στο οποίο βρισκόταν θαμμένη, αναμένεται να διαπιστωθεί ο χρόνος ταφής της.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το πρόσωπο που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη να θάψει την μητέρα της, καθώς όπως μετέδωσε το Mega, υπάρχει αναφορά στις Αρχές πως πλήρωσε 1.000-1.500 ευρώ κάποιον για να την βοηθήσει.

Η 62χρονη ήθελε να φύγει από την Ελλάδα

Όπως αποκαλύπτεται, η 62χρονη, έλεγε σε μία γειτόνισσα και φίλη, που είχε έρθει από το εξωτερικό, να την πάρει μαζί της. Ταυτόχρονα, έριχνε ευθύνες στον γιο της, τον οποίο παρουσίαζε ως χρήστη ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Star.

Η κατηγορούμενη ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, να πάει συγκεκριμένα στη Γερμανία, πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση με τη νεκρή της μητέρα. «Μου είπε να την πάρω στη Γερμανία. Μου λέει: “Είσαι μάνα και ξέρεις. Είχα πολλά λεφτά. Ο γιος μου τα έφαγε όλα. Είναι ναρκομανής. Τον βρήκα με τη βελόνα στο χέρι και χάλασα 60.000 για αποτοξίνωση”».

Σύμφωνα με καταγγελία στην αστυνομία, η 62χρονη είχε ιδιαίτερα δύσκολα παιδικά χρόνια και μεγάλωσε σε ένα αυταρχικό καθεστώς, με τις Αρχές να ερευνούν μήπως λειτούργησε εκδικητικά κατά της μητέρας της τώρα.

«Πρέπει να βρούμε κάποια να κάνει τη μάνα μου»

Μάλιστα, όταν ο κλοιός έσφιγγε, ζήτησε από τη φίλη της να πείσει τη δική της μητέρα να εμφανιστεί στους αστυνομικούς. «Ήρθε σπίτι μου κλαίγοντας. Μου λέει: “Η μάνα μου είναι στη δομή. Φέρε τη δική σου. Πρέπει να βρούμε κάποιον να κάνει τη μάνα μου, αλλιώς θα με κλείσουν μέσα και θα πρέπει να γυρίσω τα λεφτά.”». Λίγο αργότερα, η φίλη της απάντησε με ένα μήνυμα στο κινητό. Η μητέρα της είχε αρνηθεί να συμμετέχει στην απάτη. Το μήνυμα ήταν «Δεν θα έκανε κάτι τέτοιο ούτε για μένα».

«Η οικία ανήκει σε εμένα ως γονική παροχή και τελευταία φορά είχα επισκεφτεί τη μητέρα μου στα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2020 και έφυγα στις αρχές του Ιανουαρίου του έτους 2021», λέει χαρακτηριστικά ο γιος της 62χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη φέρεται να είχε προσεγγίσει 3 γυναίκες για να τις πείσει να υποδυθούν την μητέρα της.

«Δεν γνωρίζω πότε και από τι πέθανε» λέει ο γιος της 62χρονης

Σύμφωνα με το Mega, ο γιος της 62χρονης κατέθεσε στις Αρχές, στην Κρήτη. Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να ανέφερε πως «γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μία σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια και κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω, ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».

Ο γιος της 62χρονης, είπε ακόμη ότι: «Δε γνωρίζω τίποτα για τις συνθήκες θανάτου της γιαγιάς μου. Ενημερώθηκα τηλεφωνικά από τη μητέρα μου ότι ήταν ήδη στην Αστυνομία και φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατό της. Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι πέθανε». Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στην κατάθεσή του ότι είχε να δει ζωντανή τη γιαγιά του από το 2021.

Την ίδια στιγμή, σε νέα κατάθεση που έδωσε ο γιος της το απόγευμα της Τετάρτης, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το εάν η μητέρα του είχε βίαιη συμπεριφορά και απάντησε αρνητικά, ενώ στο ερώτημα εάν μπορεί να υποδείξει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που ενδέχεται να γνωρίζει τι συνέβη απάντησε πως δεν θέλει να απαντήσει.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, στην περιοχή υπάρχει μία αγροτική γιατρός η οποία αποφάσισε να επισκεφθεί το σπίτι της 62χρονης για να δει από κοντά πώς είναι η ηλικιωμένη γυναίκα. Τότε φαίνεται πως η 62χρονη δεν την άφησε να μπει στο σπίτι και την έδιωξε.

Αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση της 62χρονης ο «Τζόνι»

Παράλληλα, οποιαδήποτε ανάμιξή του στην υπόθεση της 62χρονης αρνείται ο «Τζόνι», ο άνδρας που έχει υποδείξει στην κατάθεσή της ότι την βοήθησε να θάψει τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της και επιδόματα.

«Εγώ είμαι Αλβανός, δεν είμαι εργολάβος εγώ, δεν δουλεύω οικοδομή…», είπε αρχικά μιλώντας στο MEGA. Αναφορικά με το αν γνώριζε την 62χρονη ο λεγόμενος «Τζόνι» είπε: «Την ήξερα στο χωριό, δεν ξέρω τι κάνει και πώς είναι τα πράγματα».

Στην ερώτηση αν την είχε βοηθήσει να θάψει τη μητέρα της στον στάβλο όπου και βρέθηκε η σορός της ηλικιωμένης, ο ίδιος απάντησε: «Όχι, δεν έχω δουλέψει ποτέ εγώ σε αυτό το μέρος. Τι λέει; Δεν έχω δουλέψει ποτέ εκεί, δεν έχει μεροκάματο. Δεν έχω σχέση με αυτή τη γυναίκα εγώ. Δεν την ξέρω καθόλου. Δεν έχω δουλέψει σε αυτή. Μου φαίνεται ότι αυτή δουλεύει στον Δήμο».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε πάει να δουλέψει στο σπίτι της 62χρονης, ενώ στην επισήμανση ότι στην κατάθεσή της τον έχει κατονομάσει ως συνεργό της ο Τζόνι δήλωσε: «Αυτό είναι λάθος. Το όνομά μου και τον αριθμό μου τον ξέρει όλο το χωριό. Δεν θυμάμαι να έχω πάει να δουλέψω εκεί. Όσα χρόνια είμαι εκεί, δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει γι’ αυτή».

Αγόραζε φάρμακα για τη νεκρή μητέρα της

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η 62χρονη απευθυνόταν σε γιατρό χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ της ηλικιωμένης, ώστε να συνταγογραφεί μια σειρά από φάρμακα. Πρόκειται για φάρμακα αντιθρομβωτικά, διουρητικά, χάπια για την καρδιά αλλά και το σάκχαρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις», η τελευταία συνταγή που πήρε ήταν στις 3 Ιουλίου.

Από την στιγμή που δεν είχε δηλωθεί θάνατος, οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν ότι η ηλικιωμένη ήταν νεκρή εδώ και χρόνια.