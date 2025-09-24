Blue Star Χίος: Οι αρχές εξετάζουν βίντεο από το φρικτό δυστύχημα με θύμα τον 20χρονο ναυτικό – Αφέθηκαν ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου

Απέραντη θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του 20χρονου ναυτικού του Blue Star Χίος, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου. Για το φρικτό δυστύχημα συνελήφθησαν ο Πλοιάρχος και ο Α΄ Μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού, οι οποίοι στην συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (24/9), όταν ο 20χρονος ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο 20χρονος Τάσος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Αφέθηκαν ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883, οι οποίοι συνελήφθησαν για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο – Εξετάζεται από τις Αρχές

Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του πλοίο. Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια των λιμενικών Αρχών που το εξετάζουν καρέ καρέ.

Σύμφωνα με το Mega, στο βίντεο φαίνεται ο άτυχος 20χρονος να τραβάει τον μοχλό την πόρτα, εκείνη ανοίγει λίγο. Ο 20χρονος ξανατραβάει τον μοχλό και στην συνέχεια εγκλωβίζεται στην βαριά πόρτα.

Η έρευνα από το Λιμενικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Κανονικό μέλος του πληρώματος ο 20χρονος – Είχε ειδικότητα καθαριστή μηχανής

Ο 20χρονος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα του ήταν χρήσιμη αργότερα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού, ωστόσο, η πρόσληψή του στη θέση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη και δεν σχετιζόταν με εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με έγγραφα του πλοίου, είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 με βάση τη διεθνή σύμβαση. Με την επιβίβασή του στο «Blue Star Χίος» ακολούθησε πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την επίβλεψη ανώτερων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών.

Η λειτουργία της υδατοστεγούς πόρτας

Πώς λειτουργεί η υδατοστεγής πόρτα;

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτρουδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας.», εξήγησε στο MEGA ο ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία, Νίκος Σπανός

Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας;

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει» ανέφερε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο 20χρονος κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να αναλάβει εκ νέου εργασία, έχοντας ολοκληρώσει την βάρδιά του, το προηγούμενο απόγευμα, στις 17:00. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υδατοστεγής πόρτα του γκαράζ δεν λειτουργούσε αυτόματα, αλλά χειροκίνητα μέσω μοχλού.

Ο ναυτικός που τη χρησιμοποιεί έχει πλήρη έλεγχο του συστήματος, καθώς η πόρτα κινείται μόνο όσο διαρκεί η πίεση στον μοχλό. Οι κανονισμοί απαιτούν η πόρτα να ανοίγει πλήρως προτού την διασχίσει μέλος του πληρώματος. Εάν κάποιος επιχειρήσει να περάσει πριν ολοκληρωθεί το άνοιγμα και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό κλεισίματος, υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού.

Κινητοποιήσεις από τα ναυτεργατικά σωματεία

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 την Τετάρτη έως τις 11:00 την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και για ανεπαρκείς ελέγχους. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ένωση προκήρυξε 24ωρη απεργία στο πλοίο, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τα πληρώματα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του ναυτικού, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Blue Star Ferries, σχετικά με τον 20χρονο ναυτικό του πλοίου που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει: «Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο

ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Ακυρώθηκε το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios

Δεν θα εκτελεστεί το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο, όπως γνωστοποίησε η Blue Star Ferries σε νέα ανακοίνωσή της μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού του πλοίου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.