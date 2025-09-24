Βοιωτία: «Δεν έχω σχέση με αυτή τη γυναίκα – Δεν την ξέρω καθόλου» – Αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση της 62χρονης ο «Τζόνι»

Αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξή του στην υπόθεση της 62χρονης πρώην προϊστραμένης του ΚΕΠ στη Βοιωτία ο «Τζόνι», ο άνδρας που έχει υποδείξει στην κατάθεσή της ότι την βοήθησε να θάψει τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της και επιδόματα.

«Εγώ είμαι Αλβανός, δεν είμαι εργολάβος εγώ, δεν δουλεύω οικοδομή…», είπε αρχικά μιλώντας στο MEGA.

Αναφορικά με το αν γνώριζε την 62χρονη ο λεγόμενος «Τζόνι» είπε: Την ήξερα στο χωριό, δεν ξέρω τι κάνει και πώς είναι τα πράγματα…».

Στην ερώτηση αν την είχε βοηθήσει να θάψει τη μητέρα της στον στάβλο όπου και βρέθηκε η σορός της ηλικιωμένης, ο ίδιος απάντησε: «Όχι, δεν έχω δουλέψει ποτέ εγώ σε αυτό το μέρος. Τι λέει; Δεν έχω δουλέψει ποτέ εκεί, δεν έχει μεροκάματο. Δεν έχω σχέση με αυτή τη γυναίκα εγώ. Δεν την ξέρω καθόλου. Δεν έχω δουλέψει σε αυτή. Μου φαίνεται ότι αυτή δουλεύει στον Δήμο».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε πάει να δουλέψει στο σπίτι της 62χρονης, ενώ στην επισήμανση ότι στην κατάθεσή της τον έχει κατονομάσει ως συνεργό της ο Τζόνι δήλωσε: «Αυτό είναι λάθος. Το όνομά μου και τον αριθμό μου τον ξέρει όλο το χωριό. Δεν θυμάμαι να έχω πάει να δουλέψω εκεί. Όσα χρόνια είμαι εκεί, δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει γι’ αυτή».

«Έγραφε φάρμακα στο ΑΜΚΑ της νεκρής μητέρας της»

Η 62χρονη που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει σύνταξη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς αντιφατικές μαρτυρίες και ιατροδικαστικά ευρήματα περιπλέκουν την υπόθεση.

Η ίδια δηλώνει πως έθαψε την μητέρα της τον Αύγουστο του 2023. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα έγγραφα που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, η 62χρονη έγραφε φάρμακα στο ΑΜΚΑ της νεκρής μητέρας της έως τον Ιούλιο του 2025.

Μόνο στις 3 Ιουλίου έγιναν 14 συνταγογραφήσεις. Πρόκειται για φάρμακα αντιθρομβωτικά, διουρητικά, χάπια για την καρδιά αλλά και το σάκχαρο.

Συγκεκριμένα:

Δεκέμβριος 2017

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

-Δεν εκτελούνται

Μάιος 2019

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

-Δεν εκτελούνται

Αύγουστος 2019

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

-Δεν εκτελούνται

Φεβρουάριος 2020

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

-Δεν εκτελούνται

Δεκέμβριος 2020

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις ούρων

-Εκτελέστηκε Ιανουάριο 2021