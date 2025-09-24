Βοιωτία: «Δεν έχω σχέση με αυτή τη γυναίκα – Δεν την ξέρω καθόλου» – Αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση της 62χρονης ο «Τζόνι»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βοιωτία, 62χρονη, Θήβα, ΚΕΠ

Αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξή του στην υπόθεση της 62χρονης πρώην προϊστραμένης του ΚΕΠ στη Βοιωτία ο «Τζόνι», ο άνδρας που έχει υποδείξει στην κατάθεσή της ότι την βοήθησε να θάψει τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της και επιδόματα.

Βοιωτία: «Είμαι ευτυχής που δεν έχουμε επαφή – Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ» – Τι αποκαλύπτει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

«Εγώ είμαι Αλβανός, δεν είμαι εργολάβος εγώ, δεν δουλεύω οικοδομή…», είπε αρχικά μιλώντας στο MEGA.

Αναφορικά με το αν γνώριζε την 62χρονη ο λεγόμενος «Τζόνι» είπε: Την ήξερα στο χωριό, δεν ξέρω τι κάνει και πώς είναι τα πράγματα…».

Στην ερώτηση αν την είχε βοηθήσει να θάψει τη μητέρα της στον στάβλο όπου και βρέθηκε η σορός της ηλικιωμένης, ο ίδιος απάντησε: «Όχι, δεν έχω δουλέψει ποτέ εγώ σε αυτό το μέρος. Τι λέει; Δεν έχω δουλέψει ποτέ εκεί, δεν έχει μεροκάματο. Δεν έχω σχέση με αυτή τη γυναίκα εγώ. Δεν την ξέρω καθόλου. Δεν έχω δουλέψει σε αυτή. Μου φαίνεται ότι αυτή δουλεύει στον Δήμο».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε πάει να δουλέψει στο σπίτι της 62χρονης, ενώ στην επισήμανση ότι στην κατάθεσή της τον έχει κατονομάσει ως συνεργό της ο Τζόνι δήλωσε: «Αυτό είναι λάθος. Το όνομά μου και τον αριθμό μου τον ξέρει όλο το χωριό. Δεν θυμάμαι να έχω πάει να δουλέψω εκεί. Όσα χρόνια είμαι εκεί, δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει γι’ αυτή».

«Έγραφε φάρμακα στο ΑΜΚΑ της νεκρής μητέρας της»

Η 62χρονη που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει σύνταξη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς αντιφατικές μαρτυρίες και ιατροδικαστικά ευρήματα περιπλέκουν την υπόθεση.

Η ίδια δηλώνει πως έθαψε την μητέρα της τον Αύγουστο του 2023. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα έγγραφα που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, η 62χρονη έγραφε φάρμακα στο ΑΜΚΑ της νεκρής μητέρας της έως τον Ιούλιο του 2025.

Μόνο στις 3 Ιουλίου έγιναν 14 συνταγογραφήσεις. Πρόκειται για φάρμακα αντιθρομβωτικά, διουρητικά, χάπια για την καρδιά αλλά και το σάκχαρο.

Συγκεκριμένα:

Δεκέμβριος 2017

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

-Δεν εκτελούνται

Μάιος 2019

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

-Δεν εκτελούνται

Αύγουστος 2019

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

-Δεν εκτελούνται

Φεβρουάριος 2020

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

-Δεν εκτελούνται

Δεκέμβριος 2020

-Συνταγογραφούνται εξετάσεις ούρων

-Εκτελέστηκε Ιανουάριο 2021

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

«Τυφλά» οικόπεδα: Νέος οδηγός με 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για το τι ισχύει για την πρόσβαση και τη δόμηση

Ετήσια επιστροφή ενοικίου: Νέες διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τους ελέγχους – Τι είπε ο Πιτσιλής για το ΜΙΔΑ

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει στην μαθηματική ακολουθία σε 22 δευτερόλεπτα;

Πώς να χρησιμοποιήσετε το laptop σας ως δεύτερη οθόνη για το PC σας
περισσότερα
18:38 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ στο Γαλάτσι: Συνελήφθη 14χρονος σε δημοτικό σχολείο – Μπήκε στις τουαλέτες και φωτογράφισε 9χρονο μαθητή

Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός 14χρονου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στο Γαλάτσ...
18:20 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Blue Star Χίος: Συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν....
18:13 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι 24/9 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν έν...
17:32 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Αίγιο: Διάρρηξη αυτοκινήτου με λεία… κέρματα

Συνελήφθη ένας άνδρας στο Αίγιο που διέρρηξε αυτοκίνητο και έκλεψε 12,3 ευρώ σε κέρματα, προκα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος