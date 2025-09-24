Βοιωτία: «Είμαι ευτυχής που δεν έχουμε επαφή – Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ» – Τι αποκαλύπτει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την 62χρονη πρώην προϊσταμένη του ΚΕΠ από τη Βοιωτία, η οποία ομολόγησε πως έθαψε την μητέρα της και απέκρυψε τον θάνατό της, προκειμένου να λαμβάνει την σύνταξή της και επιδόματα.

«Είμαι ευτυχής που δεν έχουμε επαφή»

Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγος της 62χρονης δηλώνει μεταξύ άλλων «ευτυχής» που δεν είχε καμία επαφή με την πρώην σύζυγό του μετά το διαζύγιο τους.

«Μετά τον χωρισμό έφυγα και δεν έχω καμία επαφή. Είμαι ευτυχής που δεν έχουμε επαφή. Ο τρόπος που έγινε το διαζύγιο ήταν πολεμικός. Δεν είχα καμία επαφή. Με τον [γιο] είχα άριστες σχέσεις αλλά ποτέ δεν συζητούσαμε το τι έκανε η γιαγιά, η μαμά, ή οτιδήποτε άλλο προς αποφυγήν εντάσεων. Δεν ήθελα κι εγώ να έχω επαφή, να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ήταν στη μέση και δεν θα έπαιζα εγώ αυτό το παιχνίδι».

Αυτό που επιβεβαιώνει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης, μιλώντας στο MEGA, είναι πως ο γιος τους πριν από περίπου 4 χρόνια αποφάσισε για τους δικούς του προσωπικούς λόγους να απομακρυνθεί από την μητέρα του και να αραιώσει τις επισκέψεις στο σπίτι στο Κλειδί.

«Ξέρω ότι ο [γιος] δεν πήγαινε από αρχές του 2021. Είχα κι εγώ απορίες, ρώτησα μια – δύο φορές και μου λέει “δεν είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει τ’ άλλο η μητέρα του”. Τα έκοψα εγώ γιατί δεν θέλω να τον φέρνω σε δύσκολη θέση. Το θέμα είναι να τον στηρίζεις. Είχε σχεδόν τελειώσει και είχε αρχίσει να εργάζεται και να είναι αυτεξούσιος και από εκεί και πέρα ο καθένας πήρε τον δρόμο του».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γάμος τους κράτησε 9 χρόνια με το ζευγάρι να κατοικεί τότε μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη. Εκείνος ήταν διευθυντής κατασκευής δρόμων και εκείνη είχε διοριστεί στον δήμο Τυχερού Έβρου. Μάλιστα, αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος της κατηγορούμενης, καθώς είχε κάνει τον πρώτο της γάμο όταν ήταν 17 ετών.

«Έχει τελειώσει Νομική, είχε και ένα δικηγορικό γραφείο ένα μικρό διάστημα που ούτε την είχα γνωρίσει ακόμη. Στην Θήβα μετά δεν πήγαινε καλά το έκλεισε. Εδώ έδωσε εξετάσεις με το πτυχίο της Νομικής σε εξετάσεις του Δημοσίου και πέρασε. Εξαιρετικά υψηλό IQ, μην ψάχνετε να τα βρείτε αυτά. Εξαιρετικά υψηλό ΙQ. Αν το χρησιμοποιεί και για κακό, είναι μια άλλη ιστορία, που δεν θα το συζητήσουμε».

Το διαζύγιο τους ήταν επεισοδιακό, όπως λέει, με την τότε 46χρονη γυναίκα να παίρνει τον 12χρονο γιο τους και να μετακομίζουν μόνιμα στη Βοιωτία στο σπίτι της μητέρας της, η οποία από τότε αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Φιλάσθενη, σοβαρά προβλήματα. Πριν δηλαδή ακόμα χωρίσω με την κυρία, η κυρία Φρόσω είχε χάσει το ένα μάτι. Δεν έβλεπε καθόλου. Έκανε αποκόλληση, απέτυχε η επέμβαση. Και απ’ το άλλο ελάχιστα έβλεπε. Ήταν υπέρβαρη. Είχε πολλά προβλήματα σάκχαρο και τέτοια, έπαιρνε χάπια και τέτοια. Δεν ξέρω τι ακριβώς».

«Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300 χιλιάδων ευρώ»

Σε άλλο σημείο, ο πρώην σύζυγός της 62χρονης αναφέρθηκε και σε ένα σπίτι που είχαν στην Αλεξανδρούπολη:

«Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλο αυτό που έγινε εκεί και γράφτηκε στο όνομα με δικά μου χρήματα και έγινε αυτή η επένδυση και γράφτηκε στο όνομά της, γιατί φοβόμασταν ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα για να μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο κι όταν χωρίσαμε, επειδή ήταν στο όνομά της, πήγε και πήρε ένα δάνειο από την τράπεζα, δεν το εξόφλησε ποτέ και προφανώς το σπίτι βγήκε στον πλειστηριασμό. Εγώ είχα αποχωρήσει εντελώς, δεν ήθελα να ακούω κανέναν. Δεν ήθελα να έχω καμία μα καμία επαφή ούτε συναισθηματική ούτε τυπική από την στιγμή που χωρίσαμε και τέλειωσε και η ιστορία των οικονομικών με μια ζημιά της τάξεως 300.000€ για εμένα. Το σπίτι κάπου τόσο στοίχισε στην Αλεξανδρούπολη. Ό,τι ήταν να γίνει η ζημιά, έγινε. Είναι και το οικονομικό σε όλη την υπόθεση. Ένα σπίτι 300.000€ το οποίο οικειοποιήθηκε και μέχρι να κάνω εγώ αγωγή για να διεκδικήσω την ιδιοκτησία του σπιτιού, πήγε και πήρε δάνειο και δεν το πλήρωσε, τέλειωσε».

«Σε μία κόλλα χαρτί σε τύλιγε – Ψεύτρα, θεατρίνα και πανέξυπνη»

Συγγενής της 62χρονης μιλώντας στο MEGA για την ίδια, την χαρακτήρισε «ψεύτρα, θεατρίνα και πανέξυπνη».

«Μια χαρά είναι. Πανέξυπνη. Πρώην δικηγόρος ήταν. Είχε ανοίξει ένα διάστημα γραφείο στη Θήβα. Νομική είχε σπουδάσει. Τα ξέρει όλα απ’ έξω». Στην επισήμανση αν είχε χάσει τα λογικά της, όπως ισχυρίζεται η ίδια, η συγγενής της δεν… μάσησε τα λόγια της: «Ναι σιγά. Αυτό θα το ισχυριστεί στο τέλος για να πέσει στα «μαλακά». Πανέξυπνη. Σε μία κόλλα χαρτί σε τύλιγε. Ψεύτρα, θεατρίνα και πανέξυπνη», τόνισε.