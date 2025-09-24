Βοιωτία: «Την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021»- Τι είπε ο γιος της 62χρονης στην κατάθεσή του

Enikos Newsroom

κοινωνία

62χρονη Βοιωτία

«Εγώ την γιαγιά μου έχω να την δω από τις αρχές του 2021» φέρεται να ισχυρίστηκε ο γιος της 62χρονης που έθαψε την μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της και επιδόματα στη Βοιωτία. Η ίδια, αφέθηκε ελεύθερη καθώς μέχρι στιγμής δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα, ενώ ερευνάται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το Mega, ο γιος της 62χρονης κατέθεσε στις Αρχές, στην Κρήτη. Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να ανέφερε πως «γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μία σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια και κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω, ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, φαίνεται πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο από τις Αρχές του 2021, μέχρι τώρα, σχετικά με το πότε απεβίωσε η άτυχη ηλικιωμένη. Η ίδια η 62χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι «εγώ αυτόν τον λάκκο δεν τον έσκαψα μαζί με έναν εργάτη εκείνη την ώρα για να θάψω την μητέρα μου τον Αύγουστο του ’23”. Είχα σκοπό σε αυτό το λάκκο να βάλω ένα λέβητα στο πλαίσιο ανακαίνισης του σπιτιού μου».

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη

Με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, η 62χρονη, σταματά να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης η ξαφνική επίσκεψη της κατηγορούμενης νωρίς το πρωί στο ΚΕΠ στο Δήλεσι, το οποίο παραμένει κλειστό, προκειμένου να καθαρίσει το γραφείο της.

«Την Παρασκευή πήγα εγώ και τα καθάρισα. Επειδή είχε προηγηθεί η σύλληψη, δεν πείραξα το γραφείο της. Είδα όμως ένα ξένο όνομα με ένα κινητό γραμμένο κάτω. Σήμερα το πρωί που μπήκαμε είδα το γραφείο της πεντακάθαρο. Αφέθηκε ελεύθερη από την αστυνομία και μπήκε μέσα και τα καθάρισε. Είχε κλειδιά», τόνισε η κύρια που καθάρισε το γραφείο.

 

11:22 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Η ανακοίνωση της εταιρείας για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Blue Star Ferries, σχετικά με τον 20χρονο ναυτικό του πλοίου που...
11:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Χρηματικό βοήθημα στους πληγέντες ενοίκους της πολυκατοικίας

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος προς τα πληγέν...
11:02 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου – Τα βίντεο που αναρτούσε ο ίδιος στα social media

Ένας 36χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη, καθώς εντοπίστηκε να κινείται επί της Νέας Εθνικής...
10:58 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός». Ο σταθμός είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λό...
