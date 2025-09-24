Βοιωτία: «Την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021»- Τι είπε ο γιος της 62χρονης στην κατάθεσή του

«Εγώ την γιαγιά μου έχω να την δω από τις αρχές του 2021» φέρεται να ισχυρίστηκε ο γιος της 62χρονης που έθαψε την μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της και επιδόματα στη Βοιωτία. Η ίδια, αφέθηκε ελεύθερη καθώς μέχρι στιγμής δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα, ενώ ερευνάται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το Mega, ο γιος της 62χρονης κατέθεσε στις Αρχές, στην Κρήτη. Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να ανέφερε πως «γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μία σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια και κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω, ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, φαίνεται πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο από τις Αρχές του 2021, μέχρι τώρα, σχετικά με το πότε απεβίωσε η άτυχη ηλικιωμένη. Η ίδια η 62χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι «εγώ αυτόν τον λάκκο δεν τον έσκαψα μαζί με έναν εργάτη εκείνη την ώρα για να θάψω την μητέρα μου τον Αύγουστο του ’23”. Είχα σκοπό σε αυτό το λάκκο να βάλω ένα λέβητα στο πλαίσιο ανακαίνισης του σπιτιού μου».

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη

Με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, η 62χρονη, σταματά να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης η ξαφνική επίσκεψη της κατηγορούμενης νωρίς το πρωί στο ΚΕΠ στο Δήλεσι, το οποίο παραμένει κλειστό, προκειμένου να καθαρίσει το γραφείο της.

«Την Παρασκευή πήγα εγώ και τα καθάρισα. Επειδή είχε προηγηθεί η σύλληψη, δεν πείραξα το γραφείο της. Είδα όμως ένα ξένο όνομα με ένα κινητό γραμμένο κάτω. Σήμερα το πρωί που μπήκαμε είδα το γραφείο της πεντακάθαρο. Αφέθηκε ελεύθερη από την αστυνομία και μπήκε μέσα και τα καθάρισε. Είχε κλειδιά», τόνισε η κύρια που καθάρισε το γραφείο.