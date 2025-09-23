Βοιωτία: «Ήταν σχεδόν αποστεωμένη» – Οι μαρτυρίες για τη μητέρα της 62χρονης, η διαθήκη του πατέρα της και η επίσκεψη- «μυστήριο» στο ΚΕΠ

Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη πρώην προϊσταμένη του ΚΕΠ από την Βοιωτία, η οποία ομολόγησε πως έθαψε την μητέρα της και απέκρυψε τον θάνατό της, προκειμένου να λαμβάνει την σύνταξή της και επιδόματα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ακόμη περισσότερα ερωτήματα για την 62χρονη κατηγορούμενη και τις σχέσεις που είχε με τους δικούς της ανθρώπους, προκαλεί η διαθήκη του πατέρα της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, ο πατέρας της 62χρονης, άφησε την περιουσία του στον γιο της και όχι στην ίδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας της πέθανε και αυτός στο σπίτι στο Κλειδί, στις 30 Ιουνίου 2017, ενώ στις 8 Ιουνίου του ίδιου έτους είχε συντάξει ιδιόχειρη διαθήκη, αφήνοντας την περιουσία που είχε, όχι στην κόρη του, αλλά στον εγγονό του. Πρόκειται για τρία χωράφια, τα δύο με ελιές, με το μεγαλύτερο να είναι 13 στρέμματα. Στην κόρη του δεν άφησε τίποτα. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγο σε αυτά, είχε και η μητέρα της 62χρονης ως σύζυγος του θανόντος.

Όλα τα στοιχεία θα ερευνηθούν από τις Αρχές, καθώς υπάρχουν πολλές συμπτώσεις, όπως και η περιουσία που είχε στην κατοχή της η νεκρή μητέρα της.

Η 62χρονη καθάρισε το γραφείο της στο ΚΕΠ – Μυστήριο με το όνομα που έσβησε

Απορίες προκαλεί επίσης η ξαφνική επίσκεψη της κατηγορούμενης νωρίς το πρωί στο ΚΕΠ στο Δήλεσι, το οποίο παραμένει κλειστό, προκειμένου να καθαρίσει το γραφείο της.

«Την Παρασκευή πήγα εγώ και τα καθάρισα. Επειδή είχε προηγηθεί η σύλληψη, δεν πείραξα το γραφείο της. Είδα όμως ένα ξένο όνομα με ένα κινητό γραμμένο κάτω. Σήμερα το πρωί που μπήκαμε είδα το γραφείο της πεντακάθαρο. Αφέθηκε ελεύθερη από την αστυνομία και μπήκε μέσα και τα καθάρισε. Είχε κλειδιά», τόνισε η κύρια που καθάρισε το γραφείο.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στο Mega, δημοτικός σύμβουλος του ΚΕΠ στο οποίο ήταν διευθύντρια, ουσιαστικά υπολειτουργούσε εδώ και πολύ καιρό.

«Ήταν σχεδόν αποστεωμένη και φαινόταν παρατημένη»

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», η 62χρονη δεν φρόντιζε την μητέρα της, αλλά αντίθετα την είχε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και υποσιτισμένη.

«Τυχαία, είδα την γιαγιά μέσα στο σπίτι, η οποία δεν ήταν σε καλή κατάσταση, από την άποψη ότι ήταν σχεδόν αποστεωμένη και φαινόταν παρατημένη. Ήταν μέσα σε ένα βρώμικο και σκοτεινό δωμάτιο», τόνισε η μάρτυρας.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν και φωτογραφίες από τις πληγές που είχε η ηλικιωμένη, λόγω κατάκλισης και που είχαν τραβηχτεί τον Ιούνιο του 2021. Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης σημείωσε ότι: «Mιλάμε για κατακλίσεις οι οποίες είναι τετάρτου σταδίου. Είναι μια προχωρημένη κατάσταση, η οποία αν δεν λάβει την απαιτούμενη θεραπεία και αντιμετώπιση, ο ασθενής δεν μπορεί να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Τέθηκε σε αργία η 62χρονη

Με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, η 62χρονη σταματά να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ. Παράλληλα, το απόγευμα της Τρίτης, ο εισαγγελέας και ο διοικητής του τμήματος ασφαλείας της Τανάγρας, έκαναν αυτοψία στο σημείο, όπου η 62χρονη είχε θάψει την μητέρα της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, λέγεται ότι η 62χρονη μοίραζε μηνύσεις από εδώ και από εκεί, καθώς και ότι πήγαινε στην εργασία της με πυτζάμες, παντόφλες και φούτερ, όταν η θερμοκρασία ήταν 45 βαθμοί Κελσίου.

Μάλιστα, μια συνάδελφός της, προχώρησε σε δήλωση αναφέροντας: «Είμαι κατηγορούμενη για εξύβριση. Με είχε βάλει μάρτυρα σε ένα δικαστήριο σε κάτι συναδέλφους και ήρθαμε σε προστριβή γιατί την ρώτησα για ποιο λόγο με έχει βάλει και μου έκανε μήνυση. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ερευνάται η 62χρονη

Προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διέταξε ο εισαγγελέας στο τοπικό αστυνομικό τμήμα στη Βοιωτία, για την υπόθεση του θανάτου της άτυχης ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στο OPEN, ο εισαγγελέας επίσης ζήτησε να εξεταστεί εάν υπάρχει κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και να διαπιστωθεί εάν όντως υπήρξε συνεργός, ο οποίος την βοήθησε να θάψει την σορό της μητέρας της, όπως ισχυρίζεται η η 62χρονη.

Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, η 62χρονο το μόνο που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια χωρίς περιγραφή ενώ για τον συνεργό έδωσε μόνο ένα μικρό όνομα. «Από την κατάσταση που βρέθηκε η σορός εκτιμάται ότι ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη η ηλικιωμένη γυναίκα» πρόσθεσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ..

Τι είπε η θεία της

Η θεία της 62χρονης, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, και επεσήμανε: «Tι θα κάνει τώρα που έμεινε ελεύθερη; Γιατί να σκοτώσει την μάνα της; Όταν την ρωτούσα που είναι η μητέρα της μου έλεγε πως έχει πάει στην αδελφή της, στη Μάνδρα. Γείτονες είχαν δει την ηλικιωμένη μέσα σε ασθενοφόρο γηροκομείου, νομίζω το 2020.

Η μητέρα της ήταν ζωντανός άνθρωπος, δεν είχε άνοια. Δεν της άρεσε που πήγε στη δομή. Άμα έλεγε τίποτα στην κόρη της, την έβριζε. Τα τελευταία χρόνια πονούσαν λίγο τα πόδια της» ανέφερε η θεία της 62χρονης και πρόσθεσε: «Της είχε κόψει το φαγητό γιατί έτρωγε πολύ και έπρεπε να πέσει στα κιλά, έτσι έλεγε ότι της είχε πει ο γιατρός. Τώρα μαθαίνω πως της είχε κλείσει και το ψυγείο, ούτε νερό να μην πίνει, γιατί κατουριόταν».

Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Στην υπόθεση, όπως έγραψε το enikos.gr, αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, καλείται να λύσει το μυστήριο σχετικά με τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, σε περίπτωση βέβαια που αυτό είναι εφικτό, αλλά και όσο είναι δυνατό, τον ακριβέστερο χρόνο του θανάτου της άτυχης ηλικιωμένης. Η 62χρονη από την πλευρά της, τον τοποθετεί το 2023 από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει το ακριβές χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα όμως, οι κάτοικοι του χωριού αλλά και ο γιος της, αναφέρουν πως δεν είχαν δει την ηλικιωμένη εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια, γεγονός το οποίο ερευνάται.

Την ίδια ώρα, «γρίφο» αποτελεί για τις Αρχές ο φερόμενος ως συνεργός της 62χρονης, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ονομάζεται «Γιάννης», και την βοήθησε να μεταφέρουν την μητέρα της και να την θάψουν στον στάβλο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι. Μέχρι στιγμής ωστόσο, παραμένει άφαντος.

Η επιθετική συμπεριφορά της απέναντι στους δημοσιογράφους

Με κουκούλα, γυαλιά ηλίου και χειρουργική μάσκα η 62χρονη προσπάθησε να αποφύγει το τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1, που περίμενε έξω από το σπίτι της για να καταγράψει την δική της άποψη. «Όταν σταματήσετε να με παρενοχλείτε στο σπίτι μου, εμένα και τα ζώα μου, θα σας πω ό,τι θέλετε», ανέφερε μεταξύ άλλων. Σημειώνεται ότι αργότερα, η 62χρονη επιτέθηκε σε δημοσιογράφους.

Δείτε το βίντεο: