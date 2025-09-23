Βοιωτία: «Η 62χρονη είχε κόψει το φαγητό στη μητέρα της, δεν έπινε ούτε νερό» λέει η θεία της 

Νέες πληροφορίες γίνονται γνωστές για την υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ από την Βοιωτία, η οποία ομολόγησε πως έθαψε την μητέρα της και απέκρυψε τον θάνατό της, προκειμένου να λαμβάνει την σύνταξή της και επιδόματα.

Η θεία της 62χρονης, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, και επεσήμανε «τι θα κάνει τώρα που έμεινε ελεύθερη; Γιατί να σκοτώσει την μάνα της; Όταν την ρωτούσα που είναι η μητέρα της μου έλεγε πως έχει πάει στην αδελφή της, στη Μάνδρα. Γείτονες είχαν δει την ηλικιωμένη μέσα σε ασθενοφόρο γηροκομείου, νομίζω το 2020. Η μητέρα της ήταν ζωντανός άνθρωπος, δεν είχε άνοια. Δεν της άρεσε που πήγε στη δομή. Άμα έλεγε τίποτα στην κόρη της την έβριζε. Τα τελευταία χρόνια πονούσαν λίγο τα πόδια της» ανέφερε η θεία της 62χρονης και πρόσθεσε:

«Της είχε κόψει το φαγητό γιατί έτρωγε πολύ και έπρεπε να πέσει στα κιλά, έτσι έλεγε ότι της είχε πει ο γιατρός. Τώρα μαθαίνω πως της είχε κλείσει και το ψυγείο, ούτε νερό να μην πίνει, γιατί κατουριόταν».