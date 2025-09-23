Πώς θα γίνεται η περιφρούρηση των καταυλισμών Ρομά από τις νέες ομάδες αστυνόμευσης του «ελληνικού FBI»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αστυνομία, Αστυνομικοί, Καταυλισμοί Ρομά

Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί θα αναλάβουν δράση σε καταυλισμούς Ρομά και θα παραμένουν εκεί όλο το 24ωρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το σχέδιο θα μπει σε εφαρμογή σε 1,5 μήνα.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις που γίνονται σε καθημερινή βάση σε καταυλισμούς Ρομά σε όλη την επικράτεια έχουν φέρει αποτελέσματα, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβατικές συμπεριφορές ορισμένων και οι εγκληματικές ενέργειες σε βάρος πολιτών στις γειτονιές συνεχίζονται.

Με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας, η Ελληνική Αστυνομία προχωρά άμεσα στην σύσταση ειδικών αστυνομικών ομάδων, οι οποίες θα κάνουν περιπολίες και ελέγχους μέσα στους καταυλισμούς Ρομά όλο το 24ωρο.

«Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια -δεκαετίες- και που για μένα είναι ακατανόητη, πρέπει να πάρει τέλος. Μου είναι αδιάφορο πώς θα τους υποδεχθούν. Δεν υπάρχουν όλα αυτά με τα όπλα γιατί πλέον γίνονται αστυνομικές επιχειρήσεις. Αλλάζουν τα πράγματα. Η αντιμετώπιση του εγκλήματος γίνεται αποτελεσματικότερη» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Πώς θα γίνεται η περιφρούρηση των καταυλισμών Ρομά

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι νέες ομάδες αστυνόμευσης που θα υπάγονται στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ή «ελληνικό FBI», θα αποτελούνται από 10 ενστόλους η καθεμία, θα επιχειρούν με ένα περιπολικό, ένα αγροτικό φορτηγάκι και ένα συμβατικό όχημα.

Σε πρώτη φάση θα συσταθούν 5 ομάδες που θα αναλάβουν δράση σε ισάριθμους καταυλισμούς στην Αττική, ενώ το επόμενο διάστημα θα αναπτυχθούν ομάδες και στην επαρχία.

Το τελευταίο 8μηνο, σε καταυλισμούς Ρομά μόνο από υπηρεσίες της ΔΑΟΕ έγιναν 71 επιχειρήσεις, ελέγχθηκαν 1523 άτομα, εξαρθρώθηκαν 28 εγκληματικές οργανώσεις και συνελήφθησαν 226 άτομα.

10:30 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία – Φωτογράφισαν το Ναυτικό Οχυρό 

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (22/09) στο Λιμενικό στη Σαλαμίνα, για την ύπαρξη ε...
09:27 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Λεωφόρος Μαρκοπούλου: Εκτροπή κυκλοφορίας λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΥΔΑΠ

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο ρεύμα προς Λαύριο πραγματοπο...
08:48 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γαύδος: Διασώθηκαν 145 μετανάστες από το Λιμενικό μέσα σε 24 ώρες 

Σειρά επιχειρήσεων διάσωσης μεταναστών έλαβαν χώρα το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότ...
07:51 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/09) στον Βόλο, όπου ένας 20χρονος φ...
