Νίκος Αποστολόπουλος για τον Άγγελο Μπράτη: «Δεν είναι σχεδιαστής, είναι τοπική μοδίστρα»

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε ο Νίκος Αποστολόπουλος.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τον νέο κύκλο του GNTM και τους κριτές: Έντι Γαβριηλίδη και Άγγελο Μπράτη.

«Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο στούντιο, ορισμένα από τα μοντέλα ήταν όμορφα. Θα πω ότι η Ηλιάνα είναι πάντα πολύ συγκρατημένη μπροστά στον φακό όταν έχει εκπομπή. Όταν δεν έχει εκπομπή είναι πιο ελεύθερη, έχει πιο ελεύθερο λόγο. Θα το πετύχει κάποια στιγμή», είπε αρχικά ο Νίκος Αποστολόπουλος.

Σε ερώτηση για τον Έντι Γαβριηλίδη, ο Νίκος Αποστολόπουλος απάντησε: «Τι είναι αυτό; Αποκλείεται να είναι σχεδιαστής, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στη μόδα. Δεν γνωρίζω τη δουλειά του. Έτσι όπως μου το είπες στην αρχή νόμιζα ότι είναι ο Έντι Ράμα».

«Δεν νομίζω ο Άγγελος Μπράτης να είναι συνάδελφός μου. Ο Μπράτης είναι μία τοπική μοδίστρα. Σχεδιαστής είναι ένας άνθρωπος που κάνει collection και τις πουλάει σε πολύ κόσμο. Ένας σχεδιαστής κάνει εξαγωγές», επεσήμανε ο Νίκος Αποστολόπουλος.